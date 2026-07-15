[EN VIVO] El seguimiento satelital que permite ver el fenomenal temporal que cubrirá la cordillera sanjuanina con nieve

Es el primer impacto real que tendrá El Niño, el fenómeno que traerá episodios meteorológicos muy importantes en la zona.

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La provincia de San Juan se prepara para afrontar una semana con condiciones meteorológicas sumamente atípicas y severas para este invierno. Los modelos de seguimiento satelital y las herramientas profesionales de predicción climática global, como la plataforma interactiva Windy, ya muestran en sus mapas en tiempo real una fenomenal acumulación de nieve que comenzará a cubrir gran parte de la cordillera local a partir de las próximas horas.

Diferentes pronósticos coinciden en que se viene un frente frío de dimensiones extraordinarias, el cual generará abundantes nevadas en la zona de alta montaña. En este contexto, el reconocido climatólogo sanjuanino Germán Poblete fue un paso más allá en su análisis y advirtió que el evento podría consolidarse como el episodio níveo más importante registrado en la provincia en los últimos años.

El especialista explicó que el origen de esta fuerte inestabilidad responde de manera directa a la influencia del fenómeno global de El Niño, cuya incidencia sobre la región de Cuyo comienza a manifestarse con total claridad. Poblete detalló que el debilitamiento temporal del anticiclón del Pacífico abrió las puertas para la rápida formación de un ciclón extratropical, un poderoso sistema de baja presión que impactará de lleno sobre el sector cordillerano entre el 16 y el 20 de julio.

Este sistema generará una fuerte inestabilidad atmosférica, traduciéndose en nevadas copiosas, intensas y continuas que se prolongarán durante al menos tres o cuatro días seguidos. De acuerdo con el monitoreo de los modelos de viento y humedad, el fenómeno afectará principalmente a la Cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén, además de tener un correlato de gran magnitud en el centro del vecino país de Chile.

LAS PROYECCIONES ENTREGAN ACUMULACIONES DE NIEVE EN ALGUNAS ZONAS DE HASTA 3 METROS LAS PROYECCIONES ENTREGAN ACUMULACIONES DE NIEVE EN ALGUNAS ZONAS DE HASTA 3 METROS