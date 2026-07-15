Vacaciones de invierno en San Juan: Anchipurac suma dos noches de astroturismo con vino y picada

En vacaciones de invierno habrá observación del cielo con telescopios, gastronomía y juegos. Mirá las fechas, precios y cómo sacar las entradas.

El Centro de Formación Ambiental Anchipurac, ubicado en el departamento Rivadavia, se prepara para despedir las vacaciones de invierno a lo grande. De la mano de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el complejo sumará dos nuevas noches de su exitosa propuesta de astroturismo, un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos bajo el cielo sanjuanino.

La actividad, denominada "Tercer Tiempo", combina ciencia, turismo astronómico, juegos y sabores locales. Quienes asistan podrán disfrutar de una visita guiada temática, la observación de astros a través de telescopios de alta potencia, degustación de vinos de bodegas locales y una picada.

¿Cuándo se realizan las noches de astroturismo en Anchipurac? Las dos jornadas especiales para el cierre del receso invernal están programadas para los siguientes días, en horario de 16:00 a 22:00 horas:

Sábado 25 de julio

Sábado 1 de agosto Para sumarle color a la propuesta, desde la organización invitan a los asistentes a concurrir con banderas, camisetas o accesorios celestes y blancos, reforzando la temática futbolera y de "Tercer Tiempo" que caracteriza al evento.

Precios y cómo comprar las entradas Al tratarse de una experiencia exclusiva, los cupos son limitados y se requiere inscripción previa. Los valores de las entradas para esta edición son: