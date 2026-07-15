    • 15 de julio de 2026 - 08:29

    Vacaciones de invierno en San Juan: Anchipurac suma dos noches de astroturismo con vino y picada

    En vacaciones de invierno habrá observación del cielo con telescopios, gastronomía y juegos. Mirá las fechas, precios y cómo sacar las entradas.

    Vacaciones de invierno en Anchipurac.

    Vacaciones de invierno en Anchipurac.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Centro de Formación Ambiental Anchipurac, ubicado en el departamento Rivadavia, se prepara para despedir las vacaciones de invierno a lo grande. De la mano de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el complejo sumará dos nuevas noches de su exitosa propuesta de astroturismo, un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos bajo el cielo sanjuanino.

    Leé además

    el sabor, ritmo y la esencia sanjuanina se comparte en una nueva edicion de paseando por el carrascal

    El sabor, ritmo y la esencia sanjuanina se comparte en una nueva edición de Paseando por el Carrascal
    Obra: Universo de Cerebros (Ciclo de Artes Escénicas).

    Vacaciones de invierno en San Juan: "Universo de Cerebros" llega al Chalet Cantoni

    La actividad, denominada "Tercer Tiempo", combina ciencia, turismo astronómico, juegos y sabores locales. Quienes asistan podrán disfrutar de una visita guiada temática, la observación de astros a través de telescopios de alta potencia, degustación de vinos de bodegas locales y una picada.

    ¿Cuándo se realizan las noches de astroturismo en Anchipurac?

    Las dos jornadas especiales para el cierre del receso invernal están programadas para los siguientes días, en horario de 16:00 a 22:00 horas:

    • Sábado 25 de julio
    • Sábado 1 de agosto

    Para sumarle color a la propuesta, desde la organización invitan a los asistentes a concurrir con banderas, camisetas o accesorios celestes y blancos, reforzando la temática futbolera y de "Tercer Tiempo" que caracteriza al evento.

    Precios y cómo comprar las entradas

    Al tratarse de una experiencia exclusiva, los cupos son limitados y se requiere inscripción previa. Los valores de las entradas para esta edición son:

    • Menores de hasta 4 años: gratis.
    • Niños de 5 a 12 años: $10.000.
    • Mayores de 13 años y adultos: $22.000.

    Dónde adquirirlas y vías de contacto:

    Venta online: Los tickets ya se pueden adquirir a través de la plataforma web oficial www.turismoencontexto.com.

    Consultas e informes: Los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 264-542-9117.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    posada paso de los patos: un oasis boutique en el corazon de los andes

    Posada Paso de los Patos: Un oasis boutique en el corazón de los Andes

    Chimbas tendrá el Primer Torneo Municipal de Ajedrez.

    Chimbas palpita su Primer Torneo Municipal de Ajedrez: una propuesta para las vacaciones de invierno

    Vacaciones de Invierno en Rivadavia.

    Kermesse, títeres y un "mundialito": Rivadavia lanza una agenda de actividades gratuitas para el receso

    Rivadavia propone una nueva jornada de trekking para niños.

    Aventura para los más chicos en Rivadavia: se viene una nueva edición de PekeTrekk en El Castillito