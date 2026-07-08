Chimbas palpita su Primer Torneo Municipal de Ajedrez: una propuesta para las vacaciones de invierno

El parque departamental será la sede de este torneo de ajedrez, organizado por el municipio de Chimbas

El municipio de Chimbas lanzó la convocatoria para lo que será un histórico hecho deportivo y cultural en el departamento: el Primer Torneo Municipal de Ajedrez. La iniciativa, pensada para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno, promete una jornada cargada de estrategia, aprendizaje y sana competencia.

El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 11 de julio, de 13 a 19, en las instalaciones del Parque de Chimbas, ubicado en calle Tucumán, antes de Benavídez).

Apuesta al desarrollo intelectual y comunitario en Chimbas Este torneo no es un hecho aislado, sino el reflejo de un fuerte trabajo territorial. Desde la Dirección de Educación, Cultura y Turismo del municipio se impulsa la Escuela de Ajedrez Municipal, un espacio que viene creciendo a paso firme. Actualmente, las clases se dictan en puntos clave del departamento como el SUM de la Villa Mariano Moreno, la Delegación Oeste y como parte del programa Comunidad Activa.

Para garantizar un nivel de excelencia, la organización confirmó que se utilizarán juegos de ajedrez profesionales, adquiridos por la comuna para el desarrollo de esta disciplina.

Un debut esperado: Aunque las clases y talleres tienen un gran recorrido en el departamento, esta será la primera vez que la Municipalidad organiza un torneo competitivo de esta magnitud.