Cayó en Chimbas un peligroso prófugo: tenía salidas transitorias y no volvió al Penal

El sujeto, de apellido Tobares, cumplía una condena por robo. Efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo lo cercaron en una vivienda de Chimbas.

Un sujeto de apellido Tobares, que era intensamente buscado por la Justicia sanjuanina, fue recapturado este miércoles tras un exitoso operativo cerrojo en el departamento Chimbas. El malviviente había quebrantado el beneficio de las salidas transitorias al no regresar al Servicio Penitenciario de Chimbas, donde cumple una condena por robo.

Según informaron fuentes policiales, la detención fue el resultado de una minuciosa investigación llevada a cabo por el personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. Los efectivos policiales venían siguiendo los pasos del prófugo tras librarse la orden de captura por parte del Juzgado de Ejecución Penal.

Las tareas de inteligencia criminal condujeron a los investigadores hasta un domicilio ubicado en el interior de la Villa Ariza, en Chimbas. Con el dato certero de que Tobares se ocultaba en ese lugar, se solicitó la orden de allanamiento correspondiente.

El despliegue policial en la zona tomó por sorpresa al sospechoso. El resultado de la medida judicial fue completamente positivo: los uniformados lograron reducir y detener a Tobares en el interior de la vivienda sin que pudiera ofrecer resistencia.

Desde la Fuerza destacaron que el detenido cuenta con un frondoso prontuario y múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad.