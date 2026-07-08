Abrieron el celular de Jesica Cirio y buscan una prueba clave en la causa por presunto lavado de dinero

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, Martín Insaurralde , sumó un nuevo capítulo. La Justicia logró desbloquear el teléfono celular de la conductora y comenzó a analizar toda la información almacenada en el dispositivo, con la expectativa de encontrar pruebas que puedan fortalecer el expediente.

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Uno de los principales objetivos de la pericia es determinar si en el teléfono se encuentra el video del vestidor donde aparecen bolsos con fajos de dólares, material que volvió a poner el foco sobre la causa y que actualmente es motivo de análisis técnico.

El estudio del celular quedó en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), organismo encargado de examinar el contenido del dispositivo y también de realizar un peritaje sobre el polémico video.

Los especialistas deberán establecer si las imágenes son auténticas o si presentan algún tipo de edición o manipulación. Además, intentarán determinar cuándo fueron grabadas y si efectivamente corresponden a la vivienda que Cirio e Insaurralde compartían en el country Fincas de San Vicente.

Entre las incógnitas que busca despejar la investigación figuran la fecha exacta de la filmación, el lugar donde fue registrada y la cantidad de dinero que había en las bolsas herméticas que aparecen en las imágenes.

Inspecciones en las propiedades

Mientras avanzan las pericias informáticas, el juez federal Luis Armella ordenó inspecciones oculares tanto en la casa de Insaurralde, en Fincas de San Vicente, como en el departamento donde actualmente reside Cirio, en el barrio porteño de Las Cañitas.

Durante esos procedimientos, los peritos tomaron fotografías y medidas para comparar los vestidores de ambas propiedades con el que aparece en el video.

Las primeras observaciones realizadas en el departamento de Cirio indican que el vestidor presenta diferencias respecto del registrado en las imágenes difundidas. Sin embargo, los expertos aún no emitieron un informe técnico definitivo que confirme o descarte esa hipótesis.

La defensa busca excluir el video

En paralelo, la defensa de Martín Insaurralde solicitó que el video no sea incorporado como prueba en la causa.

Según el planteo presentado por sus abogados, el material tendría un origen ilícito, ya que sostienen que fue obtenido tras un presunto hackeo y la sustracción de dispositivos personales pertenecientes a Cirio.

Además, argumentan que las imágenes podrían haber sido editadas y que no existe una cadena de custodia forense que garantice su autenticidad, por lo que pidieron que sean excluidas del expediente.

Una causa que sigue avanzando

La investigación se desprende del expediente por presunta corrupción que tiene como principal acusado a Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y exintendente de Lomas de Zamora.

La causa tomó fuerte impulso tras la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.

En ese contexto, el fiscal Sergio Mola solicitó las indagatorias de Insaurralde y de presuntos testaferros y familiares, además de pedir la detención del exfuncionario y de Jesica Cirio. Sin embargo, el juez Luis Armella rechazó ese pedido y, como medida cautelar, dispuso la prohibición de salida del país para ambos mientras continúa la investigación.