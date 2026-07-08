Liberaron al temible "Cara de Moneda" acusado de robar un auto: tiene seis condenas previas y estuvo vinculado a un crimen

En una reciente audiencia en Tribunales, resolvieron la situación procesal de Mauro Sebastián "El Cara de Moneda" Cortez, imputado por el delito de hurto calificado tras la sustracción de un vehículo dejado en la vía pública . A pesar de que la fiscalía Delitos contra la Propiedad solicitó la prisión preventiva basándose en elementos de convicción y registros fílmicos del momento del hecho, el juez interviniente, Matías Parrón, rechazó la medida por considerar que las pruebas no eran suficientes para tal fin.

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En lugar de la detención, el magistrado otorgó medidas menos gravosas: Cortez deberá presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana a su domicilio y tiene una prohibición estricta de acercamiento tanto a los testigos como al damnificado del robo.Lo que genera especial atención en este caso es el prontuario del acusado. Según informó, en rueda de prensa, la ayudante fiscal Gabriela Barrientos, Cortez cuenta con seis condenas anteriores por delitos contra la propiedad, habiendo cumplido su última sentencia en el año 2025.

La audiencia de este miércoles estuvo marcada por momentos de tensión cuando el imputado se mostró visiblemente ofuscado, alegando que él no era el autor del hecho y que su detención era injusta . Esta situación derivó en un conflicto con su defensa oficial, la cual Cortez consideró que no le brindaba las garantías suficientes. Ante este reclamo, se suspendió momentáneamente el acto procesal para designar a un nuevo defensor oficial, Hugo Trigo.

Cortez llegó a esta instancia tras un pedido de captura y una declaración de rebeldía. El imputado ya estaba en conocimiento de la investigación en su contra debido a un allanamiento previo en su domicilio; sin embargo, no se presentó a la audiencia fijada para el pasado 29 de junio, lo que motivó su orden de detención inmediata.

Tras una gresca ocurrida en el barrio La Estación, en Rawson, Cortez quedó aprehendido. Personal de Comisaría 6ta constató que el hombre tenía una pedido de captura vigente y notificó a la UFI Delitos contra la Propiedad.

Pese a que la fiscalía cuenta con comparaciones de registros fílmicos e imágenes del momento del robo, el juez optó por la libertad supeditada del acusado. Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que se continúa trabajando en la recolección de elementos para una posible ampliación de los objetos de investigación, ya que existen otros legajos relacionados con la misma persona.

El "Cara de Moneda", un conocido delincuente

Mauro Sebastián "Cara de Moneda" Cortez es uno de los delincuentes con mayor cantidad de antecedentes registrados en la provincia de San Juan. Su nombre aparece desde hace años en numerosos expedientes judiciales y policiales, principalmente por delitos contra la propiedad, aunque también estuvo involucrado en una de las investigaciones criminales más resonantes de la última década.

Según su planilla prontuarial, Cortez comenzó a delinquir en 2003, acumulando desde entonces una larga lista de causas vinculadas a robos y hechos de violencia.

Una de sus condenas había sido en 2016, cuando cayó por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, según surge de su prontuario.

Vinculado al crimen del carnicero Omar Jofré

Uno de los episodios que más notoriedad le dio fue su aparición en la investigación por el asesinato del comerciante Omar Jofré, ocurrido el 30 de abril de 2014 en Villa Estornell, Rawson.

Jofré fue asesinado de un disparo cuando intentó resistirse a un asalto en su mercadito. Durante la investigación, Cortez fue señalado como uno de los sospechosos y las pericias determinaron que el dermotest practicado sobre sus manos dio positivo para restos de pólvora, elemento que lo vinculó a la causa como presunto autor material del disparo.

Sin embargo, el proceso judicial involucró a varios imputados y en juicio, un tribunal dictaminó para Cortez la absolución por el beneficio de la duda.

El robo de celular a una menor de edad

En octubre de 2022 volvió a ser noticia cuando fue detenido en Rawson tras robarle el teléfono celular a una nena de 13 años.

En aquella oportunidad, efectivos policiales lo interceptaron en Villa Krause y recuperaron el aparato sustraído. Además, secuestraron la motocicleta en la que circulaba.

Fuentes policiales señalaron entonces que era buscado por una serie de ataques contra la propiedad y que actuaba con una modalidad planificada, aprovechando incluso los horarios de cambio de guardia en las comisarías para cometer los ilícitos.