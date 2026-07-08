Con casi 1.500 intervenciones, bomberos de San Juan alerta por el aumento de incendios en viviendas y la falta de conciencia

Arduo es el accionar que el destacamento de Bomberos de la Policía de San Juan registró durante el primer semestre de este año, con intervenciones de distinta índole. Con el foco puesto en los incendios de viviendas y forestales, apuntan a la importancia de generar una mayor conciencia para evitar este tipo de siniestros que muchas veces son ocasionados por la imprudencia humana.

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Alerta por monóxido de carbono: ya hay dos víctimas fatales y al menos 16 intoxicados en San Juan

El jefe de la División Bomberos de la Policía de San Juan, comisario Rubén Castro, destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO que lo que más les llamó la atención este año es el incremento de incendios en viviendas, más que nada la causa detrás del siniestro. Al respecto, explicó que conforme las pericias que realizan tras la presencia de las llamas, el 90% de los casos son producidos por accidentes eléctricos.

“Malas conexiones generalmente son la causa. Tenemos en zonas de la periferia del Gran San Juan gente que se conecta de forma clandestina, con instalaciones eléctricas precarizadas. Utilizan mucho lo que son los prolongadores, las zapatillas, y ahí suelen conectar muchos electrodomésticos y eso genera una sobrecarga, lo que deriva en un incendio” , señaló el funcionario policial.

Entrando en el detalle de los datos, durante los primeros seis meses de este año hubo 275 intervenciones por incendio de vivienda de distinta magnitud, en algunos casos, con pérdidas materiales totales. Para tener una idea, durante todo el 2025 fueron en total 507 actuaciones por fuego en casas de sanjuaninos. Con la segunda parte del año por delante, no descartan que el número continúe en ascenso.

Un detalle no menor, conforme señaló el jefe de Bomberos, es que pese a los casos de intoxicaciones por monóxido de carbono que registraron dos víctimas fatales en el último mes, los mismos no están vinculados con incendios. Sobre ello comentó: “No hemos tenido tantos incendios con brasero, sí personas intoxicadas con monóxido de carbono, pero en sí no hubo incendios por brasero. Estamos justamente en esta época del año donde hace bastante frio, la gente trata de calefaccionarse y hacen mal uso de las estufas. La gente suele lavar la ropa y quieren que en el transcurso de la noche se seque la prenda con le calefactor, lo ponen muy cercano a una distancia que puede generar un incendio por radiación calórica”.

Dentro de los motivos detrás de los incendios domiciliarios siguen están presente los accidentes domésticos provocado por menores que manipulan fuego. Jugar con encendedores cerca de objetos inflamables y quemar papel en el interior de la vivienda derivaron en principios de incendios que demandaron la presencia de los bomberos locales.

En el caso de los incendios forestales, durante la primera mitad del año registraron 564 siniestros. “La mayor cantidad de incendios los tenemos cuando hay viento, cuando la gente aprovecha para hacer la limpieza de los campos utilizando el viento para que el fuego limpie y tener que esquivar pagar una máquina para hacer la limpieza correspondiente”, destacó Castro.

En ese sentido, el funcionario policial destacó que generalmente agosto era el mes de mayor tarea en torno a los siniestros forestales, pero desde hace poco la tendencia cambió, registrando actividad durante todo el año.

Actuaciones de bomberos de San Juan y los datos del primer semestre

En lo que respecta a incendios, los números brindados por el destacamento son los siguientes:

Incendio Forestal: 564

Incendio de Vivienda: 275

Incendio de Vegetal: 87

Incendio de Residuos Domiciliarios: 83

Incendio de Vehículo: 74

Incendio de Contenedor: 35

Incendio Tecnológico (Eléctrico): 25

Incendio de Comercio: 20

Incendio de Neumáticos: 15

Acciones para generar conciencia, la tarea de prevención que abordan los bomberos de San Juan

“La única forma de bajar los números es generando conciencia y apuntando prevención, pedirle a la sociedad que colabore con los bomberos porque por ahí no damos abasto, son incendios simultáneos que demandan personal”, precisó el comisario Castro.

Precisamente en lo que es prevención, desde el área personal participa brindando charlas en escuelas como en uniones vecinales, enfocadas a accidentes domésticos, el correcto uso del matafuego y cómo proceder ante distintos tipos de incendio, entendiendo que a veces el agua puede empeorar el panorama en vez de sofocar las llamas.

Castro destacó que durante las charlas detectan que hay mucho desconocimiento de parte de la comunidad, lo que lleva a que comentan errores que empeoran los siniestros incendiarios en la provincia. “Nosotros estamos para enseñar, y por medio de capacitaciones podemos llevar información a las personas para combatir estos hechos que a veces son simples y se puede evitar que sean mayores si se actúa como corresponde”, concluyó.