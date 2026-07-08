Encontraron sana a la nena secuestrada tras el femicidio de su madre y detuvieron al acusado

La intensa búsqueda de una niña de 7 años terminó este miércoles por la tarde con un desenlace positivo. La menor fue hallada con vida en la ciudad bonaerense de Pergamino y el hombre acusado de haberla secuestrado, luego de asesinar a su madre en Junín, fue detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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La víctima, identificada por sus iniciales A.G., era buscada desde las primeras horas del día, cuando las autoridades activaron la Alerta Sofía y desplegaron un amplio operativo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Según la investigación, el principal sospechoso, Sebastián Daniel Bonafe, se presentó durante la mañana en la vivienda de Mercedes Errapan, de 22 años, ubicada en Junín. Allí la habría asesinado antes de escapar con la hija de la joven.

El cuerpo fue encontrado por la pareja de la víctima, Jonathan Videla, quien regresó a la casa tras finalizar su jornada laboral. Personal policial y médicos del SAME constataron el fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Junín, que la recaratuló como femicidio seguido de rapto.

Una denuncia por grooming días antes

El detenido ya estaba bajo investigación. El pasado 3 de julio había sido allanado por efectivos de la Policía Federal en el marco de una causa por presunto grooming, iniciada tras una denuncia presentada por la propia Mercedes Errapan.

De acuerdo con fuentes de la investigación, la mujer lo acusó de haber tomado fotografías de la niña desnuda. Sin embargo, ese procedimiento concluyó sin resultados positivos.

La investigación y la captura

Durante la pesquisa, los investigadores realizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso, donde secuestraron una carta manuscrita en la que describía cómo planeaba actuar y hacía referencia a una posible fuga hacia las localidades de Arias, en Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe.

Además, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido. Las imágenes mostraron que alrededor de las 7:45 Bonafe salió de Junín a bordo de una motocicleta Honda Titán 150 cc azul, acompañado por la niña.

Con esos datos, la Policía montó un operativo cerrojo que finalmente permitió localizar al hombre en Pergamino, donde fue detenido y la menor rescatada en buen estado de salud.

Ahora el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del femicidio y el secuestro de la niña.