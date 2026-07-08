[VIDEO] En solo cuatro minutos, le robaron la moto de la vereda en Pocito

Una joven sanjuanina fue víctima de un hecho de inseguridad en la provincia tras sufrir el robo de su motocicleta en un descuido de apenas cuatro minutos. El hecho delictivo, que ya fue denunciado ante las autoridades policiales, desencadenó una intensa búsqueda por parte de la familia y la Policía en distintos barrios aledaños aunque por el momento el rodado no apareció.

Todo sucedió a media mañana del Lunes, entre las 9:15 y las 9:20 horas. Según relató la madre de la damnificada, identificada como Natalia, la joven se trasladó hasta la vivienda del tío de su pareja con el objetivo de retirar a su pequeño hijo. Al llegar, dejó la motocicleta estacionada en la vereda confiando en que sería una gestión de "entrar y salir".

"Entró a buscar a mi nieto, saludó, agarró la mochila y se despidió. No estuvo más de tres o cuatro minutos porque andaba apurada, tenía muchas cosas que hacer", explicó la mujer sobre el escaso margen de tiempo que aprovecharon los delincuentes para actuar. Al salir a la vereda de la propiedad, la moto ya había desaparecido.

Tras constatar el robo, la víctima y sus familiares salieron rápidamente a recorrer las inmediaciones para intentar dar con los ladrones, pero no lograron divisarlos. La única pista concreta con la que cuentan hasta el momento es el registro de una cámara de seguridad de un vecino de la zona.

En las imágenes, grabadas minutos después de las 9:20, se observa la modalidad delictiva: dos sujetos a bordo de una moto de 110 cc escapan de la escena arrastrando el vehículo sustraído (un rodado de mayor cilindrada) empujándolo con el pie "a la par". Debido a la velocidad de la secuencia, la familia aún no ha podido identificar a los autores del ilícito.

Desesperada búsqueda

Tras radicar la denuncia formal en la comisaria policial correspondiente, la familia inició una campaña en redes sociales para intentar obtener datos sobre el paradero del vehículo.

A raíz de diversos datos aportados por usuarios de Facebook, los damnificados e incluso patrulleros policiales se movilizaron hasta altas horas de la noche por diferentes sectores calientes, incluyendo la Villa Paulini, Villa San Martín, el Barrio Huarpe y el Barrio Teresa de Calcuta. A pesar de las intensas recorridas por estos complejos vecinales, los resultados fueron negativos y el rodado continúa sin aparecer, por lo que apelan a la solidaridad de la comunidad ante cualquier información.