Consternación por el asesinato de una influencer y su novio: les dispararon mientras dormían

Las autoridades investigan el doble homicidio y manejan como una de las hipótesis un posible acto de venganza.

La influencer y creadora de contenido Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, y su pareja, Jorge Isaac Agüero, de 30, fueron asesinados a tiros durante la madrugada del sábado 4 de julio, luego de que hombres armados irrumpieran en su vivienda en La Cruz, Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. De acuerdo con información preliminar, las autoridades encontraron a la pareja sin vida en la cama de su vivienda. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de ambos en el lugar.

Investigación apunta a un posible acto de venganza Tras cometer el doble homicidio, los atacantes huyeron de la vivienda. Hasta el momento no se ha identificado ni detenido a ningún sospechoso. Los investigadores analizan la posible relación de un vehículo SUV blanco, localizado a unos dos kilómetros del lugar del crimen, con la fuga de los responsables.

Las autoridades indicaron al diario La Nación que trabajan con la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con un acto de venganza, aunque recalcaron que las investigaciones continúan y que ninguna línea ha sido descartada.

Las últimas publicaciones de la influencer Horas antes de su muerte, Gabriela compartió en sus redes sociales imágenes de un reciente viaje a Colombia y un video junto a su hija, quien actualmente tiene 9 años. La creadora de contenido acumulaba más de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok, redes sociales en las que publicaba contenido relacionado con su estilo de vida y viajes.