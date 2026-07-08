    • 8 de julio de 2026 - 11:37

    Consternación por el asesinato de una influencer y su novio: les dispararon mientras dormían

    Las autoridades investigan el doble homicidio y manejan como una de las hipótesis un posible acto de venganza.

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    Gabriela Sanarrusia Foto: Redes sociales.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La influencer y creadora de contenido Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, y su pareja, Jorge Isaac Agüero, de 30, fueron asesinados a tiros durante la madrugada del sábado 4 de julio, luego de que hombres armados irrumpieran en su vivienda en La Cruz, Costa Rica.

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    El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. De acuerdo con información preliminar, las autoridades encontraron a la pareja sin vida en la cama de su vivienda. Los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de ambos en el lugar.

    Investigación apunta a un posible acto de venganza

    Tras cometer el doble homicidio, los atacantes huyeron de la vivienda. Hasta el momento no se ha identificado ni detenido a ningún sospechoso. Los investigadores analizan la posible relación de un vehículo SUV blanco, localizado a unos dos kilómetros del lugar del crimen, con la fuga de los responsables.

    Las autoridades indicaron al diario La Nación que trabajan con la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con un acto de venganza, aunque recalcaron que las investigaciones continúan y que ninguna línea ha sido descartada.

    Las últimas publicaciones de la influencer

    Horas antes de su muerte, Gabriela compartió en sus redes sociales imágenes de un reciente viaje a Colombia y un video junto a su hija, quien actualmente tiene 9 años. La creadora de contenido acumulaba más de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok, redes sociales en las que publicaba contenido relacionado con su estilo de vida y viajes.

    La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios publicados por sus seguidores destacan mensajes de condolencias y preocupación por el futuro de su hija. Uno de los usuarios escribió: "Ahora la niña está completamente sola, sin su madre". Otra persona comentó: "Y ahora la hija se queda sola".

    Reportes sobre antecedentes de violencia

    Según informó 'The Sun', Gabriela Sanarrusia habría sobrevivido previamente a dos intentos de asesinato, uno de ellos ocurrido en mayo de este año. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades costarricenses y forma parte de los antecedentes que han trascendido en medios internacionales.

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