    • 8 de julio de 2026 - 10:03

    Hombre hallado muerto en Concepción: tras conocerse la autopsia, creen que una estufa a gas falló

    El informe forense confirmó que Wilson David Maturano falleció por intoxicación con monóxido de carbono. La Fiscalía ahora espera la pericia de Bomberos para determinar si una pantalla a gas se apagó y continuó liberando gas dentro de la vivienda.

    Wilson David Maturano.

    Wilson David Maturano.

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    Por Germán González

    La investigación por la muerte de Wilson David Maturano dio un paso clave este martes luego de que la autopsia confirmara que el hombre falleció por intoxicación con monóxido de carbono. Ahora, la principal hipótesis de la Fiscalía apunta a una falla en una pantalla a gas, aunque el informe definitivo de Bomberos será determinante para establecer cómo se produjo la tragedia.

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    El fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, explicó que el resultado de la necropsia corroboró lo que en un principio se sospechaba al llegar a la vivienda ubicada en Calle Cereceto Oeste 546, entre Salta y Avenida Alem, en Capital.

    "Hoy está claro por el protocolo de autopsia que se trata de una intoxicación por monóxido de carbono. Lo que nos resta es el informe de Bomberos para determinar por qué se habría apagado la pantalla, si es que fue esa la fuente de donde salió el gas que produjo el fallecimiento", indicó el fiscal Sebastián Gómez.

    La víctima fue encontrada sin vida por su hijo, quien decidió ingresar al domicilio luego de que su padre no respondiera llamadas telefónicas. Al forzar la puerta, encontró a Maturano recostado en la cama y percibió un fuerte olor a gas.

    En el lugar había una pantalla a gas sin llama, con la llave de paso abierta y el ambiente completamente cerrado, sin ventilación. Junto al hombre también fue hallado muerto su perro, un rottweiler, otro indicio que reforzó desde el primer momento la hipótesis de una intoxicación.

    La médica legista Cintia Ferreyra estableció que el cuerpo presentaba signos característicos de este tipo de muertes, como livideces de color cereza y otras lesiones compatibles con intoxicación por monóxido de carbono. Además, estimó que el fallecimiento se había producido más de diez horas antes del hallazgo.

    Si bien la autopsia despejó las dudas sobre la causa de muerte, desde la Fiscalía aclararon que la investigación continúa abierta y que todavía no puede descartarse ninguna hipótesis hasta contar con el informe técnico de Bomberos, que determinará si la pantalla sufrió una falla, se apagó accidentalmente y continuó liberando gas en el interior de la vivienda.

    El hecho ocurrió en una construcción ubicada en el fondo de la casa de la madre de la víctima, en el departamento Capital, donde Maturano vivía junto a su mascota.

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