Asesinaron a un hombre tras los festejos de Argentina

Los festejos en Añelo, Neuquén, por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto terminaron teñidos de tragedia. Durante la noche del martes, un hombre fue asesinado de una puñalada y murió en plena calle, en cercanías de la intersección de las rutas provinciales 7 y 17.

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El ataque ocurrió alrededor de las 23, cuando todavía había movimiento en distintos sectores de la localidad por la celebración deportiva. Según la información brindada, la víctima fue agredida con un cuchillo y falleció prácticamente en el acto.

El cuerpo quedó tendido sobre la calle, frente a un local gastronómico, sin que el personal médico pudiera hacer nada para salvarle la vida. En el lugar se desplegó un importante operativo del que participaron efectivos de la Comisaría 10°, peritos de Criminalística y miembros de Bomberos Voluntarios.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso una serie de medidas para intentar determinar cómo se produjo el ataque y cuál fue la participación del hombre demorado.

Como parte de las tareas realizadas en el lugar, los investigadores secuestraron un cuchillo que será sometido a peritajes para establecer si fue el arma utilizada durante la agresión.

De acuerdo con lo informado por el MPF, por el momento hay una persona sospechosa demorada. Se prevé que durante las próximas horas quede formalmente detenida y se avance con la audiencia de formulación de cargos.

En esa instancia, la fiscalía dará a conocer la acusación, la reconstrucción preliminar del hecho y las evidencias reunidas hasta el momento. También podría solicitar medidas cautelares mientras continúa la investigación.

La autopsia será clave para la causa

Titanti ordenó además la realización de la autopsia, prevista para el mediodía. El examen permitirá establecer con precisión la causa de muerte, el lugar en el que recibió la herida y otras características que podrían resultar relevantes para reconstruir el ataque.

Mientras tanto, los peritos trabajaron durante varias horas en la escena, donde buscaron rastros, realizaron registros fotográficos y analizaron el sector en el que quedó tendido el cuerpo.

También se espera que los investigadores releven cámaras de seguridad de comercios y establecimientos ubicados en las inmediaciones, además de tomar declaración a posibles testigos que se encontraban en la zona.