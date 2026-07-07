¡Histórica remontada de Argentina frente a Egipto! Perdía por dos goles, ganó 3-2 y está en cuartos

La Selección Argentina volvió a demostrar por qué nunca hay que darla por vencida. Cuando parecía que el sueño mundialista se escapaba entre un penal errado, un rival que golpeaba en los momentos justos y un 2-0 que parecía definitivo, el equipo de Lionel Scaloni sacó a relucir su carácter, su jerarquía y una fe inquebrantable para vencer 3-2 a Egipto en una remontada histórica que lo depositó en los cuartos de final del Mundial 2026.

El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial

Fue una tarde de emociones extremas en Atlanta. Argentina dominó largos pasajes del partido, pero se encontró con un rival ordenado y con un arquero, Mostafa Shobeir Oufa, que parecía imbatible.

El primer golpe llegó temprano. A los 14 minutos, Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área argentina y puso el 1-0 para el conjunto africano . La respuesta albiceleste no tardó: un penal sobre Nicolás Tagliafico le dio a Lionel Messi la oportunidad de igualar el marcador, pero el capitán encontró una gran respuesta del arquero egipcio , que adivinó el remate y mantuvo la ventaja.

Lejos de rendirse, Argentina siguió buscando. Messi estrelló un tiro libre en el palo y luego el arquero volvió a lucirse para evitar el empate ante Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Sin embargo, el descanso encontró a la Albiceleste abajo en el marcador y con muchas dudas.

En el complemento, Scaloni movió el banco para cambiar la historia. Pero cuando Argentina empujaba en busca del empate, Egipto volvió a golpear. Un tanto fue anulado por infracción previa, aunque pocos minutos después Mostafa Ziko aprovechó un contragolpe letal para establecer el 2-0 y dejar al seleccionado argentino al borde de la eliminación.

Lo que siguió fue una demostración de carácter.

A los 79 minutos, Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza tras un centro perfecto de Messi y encendió la esperanza. Apenas cuatro minutos después, el propio capitán apareció donde aparecen los grandes: capturó un rebote dentro del área y sacó un zurdazo demoledor para el 2-2 que hizo estallar al estadio.

Con el envión anímico de un equipo convencido de que todavía había tiempo para más, Argentina fue por la victoria. Y cuando el reloj marcaba los 93 minutos, Lautaro Martínez desbordó y envió un centro preciso para Enzo Fernández, que apareció por el segundo palo y conectó un cabezazo letal para sellar el 3-2.

El pitazo final encontró a los jugadores abrazados, conscientes de haber sobrevivido a uno de los partidos más dramáticos del torneo. Después de sufrir como pocas veces, Argentina transformó una tarde que parecía destinada a la frustración en una de esas victorias que alimentan la ilusión de todo un país.

La Albiceleste sigue en carrera. Y lo hace después de una remontada que quedará grabada entre las grandes páginas de su historia mundialista.