El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial

El capitán de la selección argentina tuvo la chance de igualar el marcador a los 20 minutos de la primera etapa, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa adivinó sus intenciones.

Argentina tuvo una oportunidad de emparejar las acciones tras el sorpresivo golpe de Egipto en el inicio del cruce de octavos de final del Mundial. Con el partido 1-0 en contra, una falta Haissem Hassan Sobre Nicolás Tagliafico le dio la chance a Lionel Messi. Sin embargo, Leo se encontró con la resistencia del arquero Mostafa Shobeir Oufa, que a los 20 minutos de juego evitó la caída de su valla.

Fue el segundo penal que falló el capitán argentino en la presente edición de la Copa del Mundo tras el disparo que lanzó afuera contra Austria en el segundo partido de la fase de grupos. ¿El detalle? Eligió el mismo palo que contra Egipto. Con este, Leo acumula cuatro penales errados en Copas del Mundo —sin contar las tandas desde el punto penal— en 8 ejecuciones a lo largo de su historia mundialista. Los otros dos fallos habían llegado ante Islandia en Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Halldórsson lo atajó, y ante Polonia en Qatar 2022, oportunidad en que Wojciech Szczsny contuvo el disparo.