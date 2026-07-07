El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial

Argentina tuvo una oportunidad de emparejar las acciones tras el sorpresivo golpe de Egipto en el inicio del cruce de octavos de final del Mundial. Con el partido 1-0 en contra, una falta Haissem Hassan Sobre Nicolás Tagliafico le dio la chance a Lionel Messi. Sin embargo, Leo se encontró con la resistencia del arquero Mostafa Shobeir Oufa, que a los 20 minutos de juego evitó la caída de su valla.
Fue el segundo penal que falló el capitán argentino en la presente edición de la Copa del Mundo tras el disparo que lanzó afuera contra Austria en el segundo partido de la fase de grupos. ¿El detalle? Eligió el mismo palo que contra Egipto. Con este, Leo acumula cuatro penales errados en Copas del Mundo —sin contar las tandas desde el punto penal— en 8 ejecuciones a lo largo de su historia mundialista. Los otros dos fallos habían llegado ante Islandia en Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Halldórsson lo atajó, y ante Polonia en Qatar 2022, oportunidad en que Wojciech Szczsny contuvo el disparo.
Leo alcanzó ante Egipto su 31° presentación en Mundiales y continúa estirando la brecha como el futbolista con más partidos en esta cita entre sus apariciones en Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y esta actual edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá (5). Por detrás figura Cristiano Ronaldo de Portugal con 27 presentaciones (ayer quedó eliminado a manos de España), Lotthar Matthaus de Alemania con 25, Miroslav Klose de Alemania con 24 y Paolo Maldini de Italia con 23.