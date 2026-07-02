Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, confirmó el monto de la cifra que la actriz reclama tras su desvinculación del streaming de Nico Occhiato.

Aseguran que Florencia Peña llevará a juicio a a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

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A días del escándalo por la fake news de Jorge Messi, se conoció que Florencia Peña llevará a juicio a Luzu TV, empresa creada y dirigida por Nico Occhiato, por una demanda de daños y perjuicios, en la que reclama un total de 750 millones de pesos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer monto que trascendió a la prensa era de 200 millones de pesos que correspondía a cumplir únicamente con el contrato que la actriz tenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre.

Sin embargo, ahora el monto se eleva a 750 millones porque se suma la demanda por daños y perjuicios, provocados por su polémica desvinculación.