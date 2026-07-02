    • 2 de julio de 2026 - 13:33

    Aseguran que Florencia Peña llevará a juicio a a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

    Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, confirmó el monto de la cifra que la actriz reclama tras su desvinculación del streaming de Nico Occhiato.

    Aseguran que Florencia Peña llevará a juicio a a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

    Aseguran que Florencia Peña llevará a juicio a a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

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    A días del escándalo por la fake news de Jorge Messi, se conoció que Florencia Peña llevará a juicio a Luzu TV, empresa creada y dirigida por Nico Occhiato, por una demanda de daños y perjuicios, en la que reclama un total de 750 millones de pesos.

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    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer monto que trascendió a la prensa era de 200 millones de pesos que correspondía a cumplir únicamente con el contrato que la actriz tenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre.

    Sin embargo, ahora el monto se eleva a 750 millones porque se suma la demanda por daños y perjuicios, provocados por su polémica desvinculación.

    La noticia la confirmó Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, encargado de representar a Peña en el juicio: "Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", contó en Pasó en América.

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