    • 25 de junio de 2026 - 18:06

    Argentina prepara un equipo alternativo para enfrentar a Jordania: Scaloni define si juega Messi

    Con la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto del Grupo J ya asegurados, el DT de la Selección argentina planea una formación alternativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina completó este jueves una nueva jornada de entrenamientos en el complejo del Sporting Kansas City, donde el entrenador Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo que enfrentará a Jordania este sábado desde las 23, en el último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026.

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    Con el pase a los 16avos de final y el liderazgo del Grupo J ya asegurados, el cuerpo técnico analiza darle descanso a la mayoría de los habituales titulares. En ese contexto, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Julián Álvarez aparecen con grandes posibilidades de integrar la formación inicial.

    Las principales dudas pasan por el arco y el ataque. Scaloni todavía no definió si Emiliano "Dibu" Martínez será titular ni cuál será la situación de Lionel Messi, quien podría comenzar el encuentro desde el banco de suplentes para dosificar cargas.

    El plantel volverá a entrenarse este viernes desde las 12.30 y, por la tarde, viajará rumbo a Dallas, sede del encuentro frente al seleccionado jordano.

    Messi si o Messi no: todo un dilema

    La expectativa también gira en torno a Messi, que atraviesa un momento histórico en la Copa del Mundo. A los 39 años, el capitán argentino acumula cinco goles en los dos primeros partidos del torneo —tres frente a Argelia y dos ante Austria—, una producción que le permitió alcanzar los 18 tantos mundialistas y superar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

    Mientras tanto, la carrera por ese registro sigue abierta, ya que el francés Kylian Mbappé suma tres goles en esta edición y quedó a solo dos de la marca del rosarino.

    Más allá del resultado frente a Jordania, Argentina ya tiene asegurado el primer lugar de su grupo y conoce el próximo paso: disputará los 16avos de final el viernes 3 de julio en Miami ante el segundo del Grupo H, zona integrada por Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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