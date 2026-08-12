    • 12 de agosto de 2026 - 17:45

    Política de Cielos Abiertos: autorizan a una nueva aerolínea a operar en el país

    El Gobierno nacional habilitó a la aerolínea Continental Flight Services S.A. para explotar servicios de transporte aéreo.

    La Subsecretaría de Transporte Aéreo, se le otorgó el visto bueno a la firma Continental Flight Services S.A. para desarrollar operaciones dentro del territorio nacional y hacia el exterior.

    La Subsecretaría de Transporte Aéreo, se le otorgó el visto bueno a la firma Continental Flight Services S.A. para desarrollar operaciones dentro del territorio nacional y hacia el exterior.

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    El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el marco de su política de "Cielos Abiertos" al oficializar la autorización para que una nueva compañía comience a operar en el mercado aerocomercial argentino.

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    A través de la disposición oficial de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, se le otorgó el visto bueno a la firma Continental Flight Services S.A. para desarrollar operaciones dentro del territorio nacional y hacia el exterior.

    Qué tipo de vuelos realizará y cuáles son las rutas

    De acuerdo con la normativa oficial, la compañía fue autorizada para explotar servicios no regulares, internos e internacionales, de transporte aéreo de pasajeros y cargas de manera combinada.

    Pese al avance en la habilitación legal, la normativa no especifica un listado cerrado de rutas fijas ni una fecha exacta de inicio de operaciones, ya que este esquema otorga flexibilidad en la programación comercial y en los destinos según la demanda del mercado.

    Los siguientes pasos de la compañía

    La autorización constituye el primer peldaño administrativo dentro del proceso regulatorio. Para poder volar formalmente, la empresa deberá cumplir con los requisitos técnicos y operativos exigidos por la autoridad aeronáutica nacional para obtener los certificados correspondientes.

    Esta medida se suma a la flexibilización de trámites y a la llegada de nuevos operadores que buscan ganar terreno en el sector aerocomercial bajo los lineamientos de desregulación impulsados por el Ejecutivo.

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