Golpe al narcotráfico: secuestraron casi 500 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas

Un importante operativo de la Prefectura Naval Argentina permitió secuestrar casi 500 kilos de clorhidrato de cocaína y detener a cinco personas, tras una investigación que comenzó en las aguas del río Paraná, a la altura de San Nicolás, y terminó con cinco allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

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La investigación, que contó con intervención del Juzgado Federal de Garantías de Bahía Blanca N° 2 , la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la PROCUNAR y organismos especializados de Prefectura, permitió desarticular parte del accionar de una presunta organización criminal de carácter transnacional.

Las pesquisas determinaron que la organización operaría principalmente en las zonas de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria , y que utilizaría embarcaciones deportivas para intentar contaminar buques mercantes durante la navegación.

En ese marco, efectivos de Prefectura realizaron tareas de vigilancia en Ramallo , donde detectaron una embarcación tipo tracker con tres tripulantes. Los investigadores observaron que la lancha se acercó a la costa y cargó varios bultos que eran trasladados desde una camioneta.

Luego, la embarcación navegó hacia un buque de mayor porte que avanzaba aguas arriba, a la altura del kilómetro 351 del río Paraná , en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás.

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas.

Ante la situación, intervino la Agrupación Albatros de Prefectura y la embarcación fue trasladada hasta la Prefectura San Nicolás. Por orden judicial, los efectivos secuestraron siete bolsos estancos que contenían 210 panes de cocaína, con un peso total de 232 kilos.

Además, fueron incautados una camioneta Ford Ranger, la embarcación con su potente motor fuera de borda y tráiler, cinco teléfonos celulares y un GPS satelital. Cuatro hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de ellos, además, tenía vigente una prohibición judicial para salir del país.

Encontraron otros 267 kilos durante los allanamientos

A partir de la información obtenida durante el operativo en el río Paraná, la Justicia ordenó cinco allanamientos en domicilios ubicados en Ramallo, La Reja y Bernal Oeste, en el partido de Quilmes.

Durante las requisas fue detenido un quinto sospechoso y los investigadores encontraron otros 267 kilos de cocaína, distribuidos en 240 panes.

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína y detuvieron a cinco personas.

También secuestraron marihuana, bolsos estancos vacíos que presentaban envolturas y sellos similares a los utilizados en los panes de cocaína encontrados en el río, elementos de correaje tipo ganchos y bolsas transparentes.

A esto se sumaron teléfonos celulares, dos automóviles, dos motocicletas, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

En total, entre el procedimiento realizado en el río Paraná y los allanamientos posteriores, Prefectura logró incautar 499 kilos de cocaína.

La causa continúa bajo investigación para determinar el alcance de la organización y establecer el rol que habría cumplido cada uno de los detenidos.