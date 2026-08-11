    • 11 de agosto de 2026 - 21:11

    Qué dijo el médico que examinó a la joven acusada de matar a su novio en Chaco

    El profesional revisó a Cantero el domingo 2 de agosto, jornada en la que murió Álvarez Guardia, de 29 años, y precisó que presentaba distintas marcas en la espalda, los brazos y las rodillas.

    El médico que revisó a la joven explicó que encontró marcas en su cuerpo.

    El médico que revisó a la joven explicó que encontró marcas en su cuerpo.

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    El profesional revisó a Cantero el domingo 2 de agosto, jornada en la que murió Álvarez Guardia, de 29 años, y precisó que presentaba distintas marcas en la espalda, los brazos y las rodillas, aunque aclaró que todavía debía establecerse cuándo se produjeron.

    Según explicó el médico, Cantero tenía eritema y excoriaciones en la parte superior de la espalda, mientras que del lado derecho solamente presentaba eritema.

    También detectó una equimosis en el tercio medio del brazo izquierdo y una excoriación en el pliegue del codo derecho. En las rodillas, además, observó eritema.

    El profesional recordó que el informe médico establecía que las lesiones tenían "varias horas de evolución" y habían sido producidas por traumatismos con o contra algún elemento. Sin embargo, aclaró que esa descripción no implica necesariamente que se tratara de golpes: "Uno puede apoyarse o golpearse solo", explicó.

    Al ser consultado sobre la posibilidad de que las marcas fueran compatibles con una maniobra defensiva, el médico consideró que Cantero pudo haber sido sujetada. En ese sentido, sostuvo que las lesiones "parecieran más como un 'agarre o empujón'" y señaló que, si hubieran sido consecuencia de una agresión, probablemente serían de mayor gravedad y estarían ubicadas en otras zonas del cuerpo.

    Por último, la declaración del profesional contradijo una versión difundida inicialmente por familiares de Cantero, quienes habían señalado que la joven tenía un sangrado en la nariz antes del traslado de Álvarez Guardia.

    "No observé lesiones en la nariz", afirmó el médico durante su presentación ante la fiscalía. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y reconstruir lo ocurrido antes de la muerte del joven.

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