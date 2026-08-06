Qué pasó antes del homicidio en Chaco: la salida al boliche, el after y las pruebas que buscan esclarecer el caso

La investigación por el crimen de Julián Álvarez Guardia continúa avanzando en Resistencia, Chaco . A cinco días del hecho, los fiscales intentan reconstruir minuto a minuto qué ocurrió durante la madrugada del domingo dentro de la vivienda donde el joven de 29 años recibió la puñalada que le provocó la muerte. Mientras Victoria Cantero permanece detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo, las pruebas científicas aparecen como la clave para esclarecer el caso.

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De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la pareja inició la noche del sábado en el boliche Conejo Negro , donde varios testigos aseguraron que ambos consumieron alcohol y protagonizaron varias discusiones.

Según esos testimonios, Julián y Victoria salían reiteradamente al patio del local para discutir y luego regresaban a la pista. Cerca de las 3 de la madrugada abandonaron el boliche y continuaron la salida en un after , donde permanecieron aproximadamente hasta las 4 .

Más tarde regresaron a la casa de Julián, ubicada sobre la calle Donovan al 1400 , en el barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia. Desde ese momento comienza el tramo más incierto de la investigación, ya que no hubo testigos presenciales del ataque.

Los investigadores manejan distintas reconstrucciones de lo sucedido dentro de la vivienda, aunque ninguna fue confirmada hasta el momento.

Una de las hipótesis sostiene que la discusión comenzó en la habitación, donde ambos habrían forcejeado antes de desplazarse por distintos sectores de la casa, hasta que Victoria tomó un cuchillo y apuñaló a Julián.

La otra versión indica que, al regresar del after, habrían comprado hamburguesas y que la pelea continuó dentro de la vivienda, donde el joven recibió la puñalada mientras se encontraba sentado en un sillón.

Por ahora, tampoco está determinado qué originó la discusión ni si estuvo relacionada con los conflictos que la pareja había mantenido durante la salida nocturna. Los testimonios incorporados al expediente describen una relación marcada por constantes peleas, separaciones y reconciliaciones.

El cuchillo, el celular y la autopsia, las pruebas clave

Tras el ataque, Julián fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde fue operado, pero falleció como consecuencia de un shock hipovolémico.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores encontraron el lugar desordenado y secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con manchas compatibles con sangre, que será sometido a pericias para determinar si fue el arma utilizada.

También quedó bajo análisis el teléfono celular de la víctima. Según consta en la causa, Victoria llamó a su hermano utilizando ese dispositivo porque el suyo estaba dañado. El aparato fue entregado posteriormente a la Fiscalía y será peritado para recuperar mensajes, llamadas, fotografías y cualquier otro registro que permita reconstruir las horas previas al crimen.

Continúan las declaraciones y esperan los resultados de las pericias

En los últimos días declararon familiares de la imputada y de la víctima, mientras que otros testigos aún deberán presentarse ante la Justicia.

La defensa de Victoria Cantero sostiene que la investigación recién comienza y afirmó que la joven presentaba lesiones en los brazos y la espalda al momento de su detención, un aspecto que también será analizado.

Los fiscales aguardan ahora los resultados de la autopsia, los estudios toxicológicos, las pericias sobre los teléfonos celulares y el análisis de cámaras de seguridad. Con esos elementos buscarán establecer cómo fue la mecánica del hecho y responder la principal incógnita del expediente: qué ocurrió dentro de la vivienda durante la madrugada en la que Julián Álvarez Guardia fue asesinado.