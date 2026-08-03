    • 3 de agosto de 2026 - 13:21

    Una joven fue detenida acusada de matar a su novio de una puñalada tras una discusión en Chaco

    La víctima murió durante una cirugía luego de recibir una puñalada en el tórax. La sospechosa, de 25 años, quedó imputada por homicidio agravado y la Justicia avanza con la investigación.

    La joven detenida por el homicidio de su novio y el hombre asesinado posan en dos retratos combinados en una imagen.

    La joven detenida por el homicidio de su novio y el hombre asesinado posan en dos retratos combinados en una imagen.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Una joven de 25 años fue detenida en la provincia de Chaco, acusada de asesinar a su novio de una puñalada tras una presunta discusión. La víctima, identificada como Julián Álvarez, sufrió una grave herida en el tórax y falleció mientras era intervenido quirúrgicamente.

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    Según informaron fuentes de la investigación, el joven ingresó al hospital con una lesión de arma blanca en el lado derecho del pecho. Pese al esfuerzo del equipo médico, murió a causa de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

    La principal sospechosa es Victoria Cantero, quien fue detenida y trasladada a la sede de la fiscalía para prestar declaración ante la fiscal de Investigación Penal Ana González de Pacce. La joven será formalmente imputada por el delito de homicidio agravado.

    De acuerdo con su testimonio ante los investigadores, Cantero aseguró que recibió un llamado telefónico de su novio, quien le pidió que fuera hasta una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Donovan. Al llegar, afirmó haberlo encontrado tendido sobre la vereda con la herida que finalmente le provocó la muerte.

    Sin embargo, los investigadores continúan reuniendo pruebas y testimonios para reconstruir con precisión lo ocurrido antes del crimen.

    Una relación marcada por episodios de violencia

    De acuerdo con medios locales y testimonios de allegados a la víctima, la pareja atravesaba una relación conflictiva y con antecedentes de violencia. Si bien habían estado separados durante un tiempo, recientemente habían retomado el vínculo.

    Familiares y amigos de Julián señalaron que las discusiones eran frecuentes y describieron distintos episodios de agresividad atribuidos a la acusada. Entre ellos, mencionaron daños en el vehículo del joven, agresiones físicas y escenas violentas ocurridas incluso frente a otras personas.

    También indicaron que la familia de la víctima le había recomendado alejarse de la joven debido a los constantes conflictos que mantenían.

    La fiscalía continúa tomando declaraciones a familiares, amigos y personas cercanas a la pareja para establecer cómo se desarrollaron los hechos y determinar las responsabilidades en el caso.

    Mientras tanto, Cantero permanece detenida a disposición de la Justicia.

    El pedido de justicia de la familia

    Tras conocerse la muerte de Julián, su hermana publicó un mensaje en redes sociales en el que reclamó justicia por el crimen y expresó su profundo dolor por la pérdida.

    En la publicación sostuvo que su hermano "no pudo defenderse" y manifestó su deseo de que la acusada permanezca presa. Además, aseguró que la muerte del joven destruyó a toda la familia y pidió que el caso no quede impune.

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