Abandonaron a un bebé en plena fiesta patronal

"Abandonaron a un bebé de unos ocho meses en plena fiesta patronal: el locutor detuvo el espectáculo y nadie reclamó al niño" , informó este sábado el periodista Carlos Rosznercki , en la noticia que causó conmoción en el sur de la provincia de Tucumán .

Investigan la muerte de una bebé de un año en un accidente doméstico

"El pequeño fue encontrado envuelto en una manta en medio del predio donde se celebraban las fiestas patronales de San Ignacio, en el departamento La Cocha. Recién cerca de dos horas después una mujer, que sería su abuela, se presentó en la comisaría. El caso generó conmoción entre los asistentes", indicó el comunicador.

"De acuerdo con la información recabada por Noticiasdelinterior.site, alrededor de las 2 de la madrugada una mujer encontró al pequeño envuelto en una manta sobre el piso . Inmediatamente lo tomó en brazos y lo llevó hasta el escenario para pedir ayuda", afirmó.

Ante la gravedad de la situación, el locutor interrumpió el espectáculo que se desarrollaba en ese momento y solicitó por los altoparlantes que la madre o algún familiar del niño se acercara de inmediato. Sin embargo, pese a los reiterados llamados, nadie se presentó para reclamar al bebé.

Frente a esta situación intervino personal policial, junto con efectivos de Infantería, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y otras autoridades presentes en el operativo de seguridad de la fiesta. El niño fue trasladado a la Comisaría de La Cocha, donde permaneció bajo resguardo.

Según la información obtenida, recién cerca de las 4 de la madrugada se presentó una mujer que manifestó ser la abuela del menor. Siempre de acuerdo con esos datos, habría señalado que la madre del bebé tiene varios hijos y que atravesaría problemas de consumo de alcohol, circunstancia que será materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El episodio provocó indignación entre quienes asistían a la celebración religiosa y popular. Testigos señalaron que el abandono generó un fuerte repudio y preocupación por la situación del niño y del resto de los menores que integrarían el grupo familiar.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre las medidas adoptadas respecto del bebé ni sobre la intervención de los organismos de protección de la niñez, aunque se espera que el caso avance por las vías correspondientes.