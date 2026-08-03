    • 3 de agosto de 2026 - 12:59

    Robo en una vivienda de Capital: denuncian que delincuentes se llevaron una moto, celulares y documentación

    El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre Paula Albarracín de Sarmiento, antes de Benavídez.

    La moto robada por los delincuentes.

    La moto robada por los delincuentes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inseguridad volvió a golpear a una familia de Capital. Durante la madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, antes de Benavídez, y escaparon con distintos objetos de valor, entre ellos una moto que era utilizada como herramienta de trabajo.

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    Según el relato que realizó la damnificada en diálogo con DIARIO DE CUYO, los ladrones se llevaron celulares, billeteras, documentación personal a nombre de José Luis Rivero y Patricia Trigo, además de la motocicleta perteneciente al hijo de la familia.

    De acuerdo con la denuncia, el delincuente habría estado cometiendo otros robos en la zona antes de ingresar a la vivienda. Incluso, en el lugar dejó abandonada una bolsa que contenía juguetes nuevos, leche y otros elementos que, según sospechan los damnificados, habían sido sustraídos previamente de otro domicilio.

    Los familiares también manifestaron su malestar por la respuesta policial. Indicaron que un vecino registró en video los movimientos del sospechoso y dio aviso a la Policía mientras el hombre recorría el barrio.

    Sin embargo, aseguraron que ningún móvil llegó al lugar a tiempo para intervenir y evitar el robo. "Ya venía de robar y un vecino avisó a la Policía. Jamás apareció un patrullero", expresó el denunciante en el mensaje enviado a este medio.

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