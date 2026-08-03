Robo en una vivienda de Capital: denuncian que delincuentes se llevaron una moto, celulares y documentación

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre Paula Albarracín de Sarmiento, antes de Benavídez.

La inseguridad volvió a golpear a una familia de Capital. Durante la madrugada de este lunes, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, antes de Benavídez, y escaparon con distintos objetos de valor, entre ellos una moto que era utilizada como herramienta de trabajo.

Según el relato que realizó la damnificada en diálogo con DIARIO DE CUYO, los ladrones se llevaron celulares, billeteras, documentación personal a nombre de José Luis Rivero y Patricia Trigo, además de la motocicleta perteneciente al hijo de la familia.

Vecinos de Capital filmaron a un presunto ladrón antes del robo cometido en una vivienda pic.twitter.com/fsIeL5w5BJ — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) August 3, 2026

De acuerdo con la denuncia, el delincuente habría estado cometiendo otros robos en la zona antes de ingresar a la vivienda. Incluso, en el lugar dejó abandonada una bolsa que contenía juguetes nuevos, leche y otros elementos que, según sospechan los damnificados, habían sido sustraídos previamente de otro domicilio.

Los familiares también manifestaron su malestar por la respuesta policial. Indicaron que un vecino registró en video los movimientos del sospechoso y dio aviso a la Policía mientras el hombre recorría el barrio.