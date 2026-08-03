    • 3 de agosto de 2026 - 13:11

    Conmoción: murió el dueño de una reconocida radio

    Una triste noticia generó conmoción en el periodismo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una triste noticia generó conmoción este domingo en el periodismo y en la comunidad de Rosario de la Frontera. Murió Miguel Antonio Padilla Costilla, reconocido comunicador y propietario de una importante radio salteña.

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    Padilla tenía 56 años y se encontraba internado desde hacía varios días en la unidad de terapia intensiva de la localidad. Durante ese tiempo, familiares, amigos y vecinos habían impulsado cadenas de oración por su recuperación. Aunque inicialmente su estado se mantenía estable, su cuadro de salud se complicó en las últimas horas y finalmente se confirmó su fallecimiento.

    Miguel Padilla desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación del sur provincial. Fue fundador y director de FM Activa, emisora integrante de Cadena Máxima, además de participar en proyectos digitales y portales informativos.

    Su trabajo al frente de la radio salteña le permitió convertirse en una figura reconocida dentro de Rosario de la Frontera, donde mantuvo un vínculo cercano con vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad.

    Además de su actividad periodística, Padilla tuvo participación en la función pública. Se desempeñó como director de Comunicación de la Municipalidad de Rosario de la Frontera. Tras conocerse la noticia, el municipio expresó sus condolencias a la familia, colegas y allegados del comunicador. Desde la institución destacaron su vocación profesional y la huella que dejó durante sus años de trabajo.

    La muerte del responsable de la radio salteña generó numerosos mensajes de despedida en redes sociales, especialmente de periodistas, dirigentes y vecinos que compartieron distintos momentos de su trayectoria.

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