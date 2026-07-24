    • 24 de julio de 2026 - 10:14

    Conmoción en Colombia: una niña de 12 años mató a una adolescente de 14 porque le hacía bullyng

    La investigación analiza distintas hipótesis sobre el origen del ataque mientras la Justicia reúne pruebas para esclarecer lo sucedido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un crimen entre dos menores de edad provocó una fuerte conmoción en Colombia. Una niña de 12 años fue puesta bajo custodia de las autoridades luego de ser señalada como la presunta responsable del homicidio de una adolescente de 14, en un hecho ocurrido el pasado 19 de julio en la ciudad de Granada, departamento del Meta.

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    De acuerdo con la información brindada por la Policía Departamental del Meta, el episodio ocurrió cerca de las 23.10 en la urbanización El Recreo. La víctima sufrió un ataque con un arma blanca y fue trasladada por vecinos al Hospital Departamental de Granada. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

    Mientras la Fiscalía N° 52 de Vista Hermosa y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) avanzan con la causa, una de las líneas bajo análisis sostiene que el hecho podría haber estado precedido por episodios de bullying y maltrato que la adolescente fallecida habría ejercido sobre la menor involucrada.

    No obstante, las autoridades aclararon que esa hipótesis todavía forma parte de la investigación y no fue confirmada. Por su condición de menor de edad, la niña acusada quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

    En paralelo, familiares de la víctima ofrecieron una versión diferente y señalaron que el crimen podría haber estado vinculado a un conflicto sentimental. Incluso aseguraron que existían amenazas previas contra la adolescente, un aspecto que también podría ser incorporado al expediente.

    La muerte de la joven generó un profundo impacto en la comunidad de Granada. El colegio donde asistía difundió un mensaje de condolencias para acompañar a la familia, al igual que la Municipalidad local. Entretanto, los investigadores continúan reuniendo testimonios y pruebas para reconstruir cómo ocurrió el ataque y determinar cuál fue el motivo que desencadenó el fatal desenlace.

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