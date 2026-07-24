Pagó $420 mil por un herbicida pero era agua: citó al vendedor, lo golpeó, lo ató y lo llevó a la Policía

Un confuso episodio que derivó en una causa por presunta estafa, lesiones y privación ilegítima de la libertad es investigado por la Justicia de Santiago del Estero tras un procedimiento realizado en Beltrán. Todo comenzó cuando un productor denunció haber sido engañado en la compra de un herbicida y decidió enfrentar al supuesto vendedor por sus propios medios.

"Choqué una bolsa", la frase con la que el conductor intentó despegarse de la muerte de Cintia Ortega

El hecho tomó estado policial alrededor de las 11 de ayer, cuando Héctor (53) junto a su hermano Luis (37); y Fabián (26) se presentaron en la Comisaría N° 46 a bordo de dos camionetas Volkswagen Amarok.

Éstos tenían en la caja de uno de los vehículos a un hombre —identificado como Martín M, de 45 años— con las manos y los pies sujetados con hilos celestes utilizados para atar rollos. Éste presentaba lesiones visibles en el rostro y las manos, además de manifestar dolores en el pecho.

De inmediato, los efectivos policiales procedieron a resguardar la situación e iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se habían producido los hechos.

Según relató Luis, el pasado 17 de julio había adquirido seis bidones de herbicida por un valor total de 420.000 pesos. Sin embargo, cuando intentó utilizar el producto, descubrió que el contenido era agua, por lo que consideró haber sido víctima de una estafa.

Siempre de acuerdo con la denuncia, ayer los compradores coordinaron un nuevo encuentro con los supuestos vendedores simulando concretar otra operación. Al arribar al lugar, Martín descendió de la camioneta e intentó internarse en una zona montuosa, aunque fue alcanzado, reducido y posteriormente trasladado por los hermanos hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades.

El fiscal Nicolás Santillán, ordenó recibir la denuncia formal de Luis por la presunta estafa, identificar a Martín, someterlo a un examen médico y tomarle denuncia contra quienes lo lesionaron y lo privaron de su libertad. Finalmente, dispuso que el hombre recupere su libertad ambulatoria mientras continúa la investigación.

El Liberal