"Choqué una bolsa", la frase con la que el conductor intentó despegarse de la muerte de Cintia Ortega

La investigación por la muerte de Cintia Johana Ortega tuvo este viernes una audiencia clave en la que el principal sospechoso, Jorge Gauna , quedó nuevamente comprometido por los testimonios de tres personas que estuvieron con él la noche del hecho.

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Según declararon ante la Justicia, el hombre aseguró tras el impacto: “Choqué una bolsa”, pese a que los ocupantes del vehículo sintieron el golpe y advirtieron que habían embestido una figura humana.

Los testigos comparecieron ante la Unidad Fiscal luego de conocer la difusión pública del caso y enterarse de que la mujer atropellada había fallecido.

Durante la audiencia se conoció que Gauna había asistido a un boliche antes del siniestro y que, al retirarse, viajaba acompañado por dos mujeres.

Según los testimonios, los vidrios del vehículo Chevrolet Corsa estaban empañados cuando salieron del local bailable. Aun así, las acompañantes aseguraron que sintieron claramente el impacto y alcanzaron a observar una figura humana.

Al preguntarle qué había sucedido, Gauna respondió: “Choqué una bolsa”, una frase que fue incorporada a la investigación y que ahora forma parte de los elementos analizados por la Fiscalía.

Las acompañantes le pidieron bajar del vehículo

Las mujeres relataron que, al sospechar que habían atropellado a una persona, le exigieron al conductor que detuviera la marcha para poder descender del automóvil.

En ese momento, otro testigo se acercó y le recriminó a Gauna que había embestido a una persona, según surgió durante la audiencia.

Además, varios testigos afirmaron haber visto al sospechoso consumiendo bebidas alcohólicas dentro del boliche y señalaron que salió del lugar a gran velocidad.

Se presentaron tras conocer la muerte de la víctima

Los tres testigos explicaron que decidieron presentarse espontáneamente ante la Unidad Fiscal debido a la amplia repercusión pública que tuvo el caso y porque supieron posteriormente que Cintia Johana Ortega había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

Sus declaraciones fueron incorporadas al expediente y constituyen una prueba relevante dentro de la investigación que busca determinar la responsabilidad de Gauna en el atropello fatal.