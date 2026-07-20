    • 20 de julio de 2026 - 09:51

    Revelaron cómo fue el choque que terminó con la vida de una mujer en Rawson

    El hecho ocurrió sobre el lateral de la Ruta 40, conocido en la zona como calle General Mosconi.

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    De acuerdo con la información brindada por el comisario Gustavo Torres, de la Comisaría 31ra, en diálogo con Radio Sarmiento, la víctima sufrió gravísimas lesiones como consecuencia del impacto. Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció pocos minutos después de las 6 debido a la gravedad de las heridas.

    Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la mujer debido a que la causa se encuentra en plena etapa investigativa.

    Según relataron testigos, el vehículo involucrado era un Chevrolet Corsa Classic, que luego del atropello se dio a la fuga sin detenerse para asistir a la víctima. A partir de las características aportadas por quienes presenciaron el hecho, efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro interceptaron, minutos después, un automóvil de similares características en la zona de calle 8 y Punta del Médano.

    En el vehículo viajaban dos hombres mayores de edad. El conductor, de 54 años, quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias para determinar si efectivamente se trata del automóvil que protagonizó el siniestro.

    Los primeros testimonios incorporados a la causa indican que la mujer caminaba por el costado oeste de la calzada cuando fue embestida desde atrás.Al momento del hecho, la lluvia era intensa en la zona, una condición que también será analizada por los investigadores para establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello. Además de las declaraciones de varios testigos, la Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido del vehículo antes y después del siniestro.

    La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales y fue caratulada como homicidio culposo.

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