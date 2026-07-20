Revelaron cómo fue el choque que terminó con la vida de una mujer en Rawson

El hecho ocurrió sobre el lateral de la Ruta 40, conocido en la zona como calle General Mosconi.

Una mujer de 38 años murió este lunes por la mañana luego de ser atropellada por un automóvil en Rawson. El hecho ocurrió alrededor de las 5:45, cuando la víctima caminaba por el costado oeste de una calle y fue embestida desde atrás por un vehículo que, tras el impacto, escapó del lugar. Minutos más tarde, un hombre de 54 años fue interceptado por la Policía y quedó vinculado a la investigación.

De acuerdo con la información brindada por el comisario Gustavo Torres, de la Comisaría 31ra, en diálogo con Radio Sarmiento, la víctima sufrió gravísimas lesiones como consecuencia del impacto. Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció pocos minutos después de las 6 debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la mujer debido a que la causa se encuentra en plena etapa investigativa.

Según relataron testigos, el vehículo involucrado era un Chevrolet Corsa Classic, que luego del atropello se dio a la fuga sin detenerse para asistir a la víctima. A partir de las características aportadas por quienes presenciaron el hecho, efectivos de la Subcomisaría Médano de Oro interceptaron, minutos después, un automóvil de similares características en la zona de calle 8 y Punta del Médano.

En el vehículo viajaban dos hombres mayores de edad. El conductor, de 54 años, quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias para determinar si efectivamente se trata del automóvil que protagonizó el siniestro.