Un motociclista salió despedido tras chocar con un auto en avenida Libertador

El choque ocurrió este viernes, alrededor de las 20.40, en Libertador y San Juan.

Compartir







Un fuerte choque entre un automóvil y una motocicleta generó preocupación este viernes por la noche en Santa Lucía. El accidente ocurrió cerca de las 20.40 sobre avenida Libertador, a la altura de la puerta del barrio San Francisco, cuando un Renault Voyage y una moto 110 cc protagonizaron una colisión.

Según los primeros datos, el vehículo de mayor porte circulaba por avenida Libertador en dirección desde San Juan hacia calle Colón, cuando por circunstancias que todavía se investigan impactó contra la motocicleta.

Producto del violento golpe, el conductor de la moto salió despedido y cayó a varios metros de distancia, mientras que el rodado sufrió importantes daños visibles como consecuencia del impacto.