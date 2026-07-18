Dos hombres quedaron detenidos tras ser denunciados por el presunto abuso sexual de una adolescente

Dos hombres de 51 y 30 años quedaron detenidos con prisión preventiva en el marco de una investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente sanjuanina. Ambos fueron señalados por la joven, quien afirmó que los episodios ocurrieron en distintos domicilios cuando tenía 11 años.

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Los imputados, identificados por sus iniciales como J.S. y D.Z. , son trabajadores rurales del departamento Sarmiento. Durante una audiencia realizada este viernes, la jueza de Garantías Mónica Lucero ordenó que permanezcan alojados en una comisaría durante los próximos dos meses.

La causa está a cargo de las ayudantes fiscales Candela Pérez y Luciana Fasoli, de la UFI ANIVI , quienes les atribuyeron provisoriamente el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente.

El expediente comenzó el pasado 11 de julio , luego de que el padre de la adolescente, que actualmente tiene 15 años, tomara conocimiento de la situación y realizara la denuncia.

Según lo expuesto durante la audiencia, una vecina le advirtió que la joven atravesaba problemas dentro de su entorno familiar. Al encontrarse con ella, la adolescente le manifestó que no quería continuar viviendo con integrantes de su familia materna y posteriormente relató los presuntos abusos.

La joven aseguró que uno de los hechos habría sido cometido por su padrastro en la vivienda que compartían con su madre. También sostuvo que, luego de mudarse a la casa de su abuela, habría sufrido otro episodio atribuido a su tío político.

La Fiscalía pidió que continuaran detenidos

Las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la prisión preventiva al considerar que todavía deben producirse medidas fundamentales para esclarecer lo sucedido.

La magistrada hizo lugar al planteo y habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de ocho meses. Los dos acusados permanecerán detenidos durante los primeros dos meses mientras avanza la recolección de pruebas.

La calificación legal aplicada de manera provisoria contempla penas de entre 8 y 20 años de prisión, aunque la responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse a lo largo del proceso.

La adolescente declarará en Cámara Gesell

Una de las medidas centrales será la entrevista videograbada de la adolescente mediante el sistema de Cámara Gesell, prevista para el próximo 28 de julio.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, un informe elaborado por las profesionales que asistieron a la joven detectó indicadores compatibles con posibles agresiones sexuales. Esa evaluación deberá ser analizada junto con el resto de la evidencia que se incorpore al expediente.

La defensa, ejercida por el abogado José Luis Guidet Montilla, negó las acusaciones y sostuvo que el relato se habría originado en conflictos familiares. También planteó que la adolescente podría estar siendo influenciada por su padre biológico.

La investigación continuará bajo reserva y los acusados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia firme.