    • 18 de julio de 2026 - 11:50

    Dos hombres murieron tras un choque frontal entre un camión y un utilitario

    El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, cerca de La Carlota.

    Dos hombres murieron tras un choque frontal entre un camión y un utilitario en una ruta de Córdoba

    Dos hombres murieron tras un choque frontal entre un camión y un utilitario en una ruta de Córdoba

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento choque frontal entre un camión y un utilitario dejó como saldo dos personas fallecidas en la provincia de Córdoba. El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 132, en cercanías de la localidad de La Carlota, y movilizó a efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias.

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    De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las víctimas se desplazaban en una Citroën Berlingo que, por motivos que aún se intentan establecer, colisionó de frente contra un camión Mercedes-Benz que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes del utilitario murieron en el lugar.

    El conductor del camión resultó ileso, aunque recibió asistencia preventiva en el lugar del siniestro. Mientras tanto, la Policía de Córdoba trabajó durante varias horas para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo la colisión.

    El tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras los equipos de rescate retiraban los vehículos y la Justicia avanzaba con las tareas investigativas. El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, ya que ocurrió a pocos kilómetros del lugar donde días atrás se registró otro grave accidente vial.

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