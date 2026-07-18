    • 18 de julio de 2026 - 09:42

    [VIDEO] Impactante choque en avenida Libertador: una camioneta se estrelló contra un poste

    El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, a la altura de calle Del Bono. El conductor todavía no fue identificado y se desconocen las causas del impacto.

    Perdió el control y chocó contra un poste en plena avenida Libertador

    Perdió el control y chocó contra un poste en plena avenida Libertador

    Foto:

    Un violento siniestro vial quedó registrado en video durante la madrugada de este sábado en la intersección de avenida Libertador y Del Bono, a la altura de un conocido supermercado.

    Leé además

    Choque en Santa Lucía.

    Un motociclista salió despedido tras chocar con un auto en avenida Libertador
    Dos hombres murieron tras un choque frontal entre un camión y un utilitario en una ruta de Córdoba

    Dos hombres murieron tras un choque frontal entre un camión y un utilitario

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las imágenes, captadas por un grupo de jóvenes que circulaba por la zona, muestran el momento en que una camioneta impacta con fuerza contra un poste del alumbrado público.

    A raíz del golpe, la parte trasera del vehículo se elevó de manera abrupta y volvió a caer sobre la calzada. Pese a la violencia del impacto, la camioneta no llegó a volcar.

    Por el momento, no trascendió la identidad de la persona que conducía ni se informó oficialmente si sufrió heridas. Tampoco se conocen las causas por las que perdió el control e impactó contra el poste. De acuerdo con las imágenes, no intervino ningún otro vehículo en el siniestro.

    Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

    El momento en que una camioneta chocó contra un poste de la boulevard. Tras el impacto, la parte trasera del vehículo se levantó, aunque no llegó a volcar.

    Noticia en desarrollo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los dos imputados acusados de abuso. 

    Dos hombres quedaron detenidos tras ser denunciados por el presunto abuso sexual de una adolescente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Gustavo de La Fuente estuvo como abogado de la familia que disparó contra un remisero por una vieja rencilla. 

    Gustavo de La Fuente tras la absolución: de volver a trabajar porque "no tiene un peso" hasta la denuncia que le hizo al jefe del SPP y al de requisa por graves delitos

    Por Germán González
    Natacha Jaitt tenía 41 años.

    Pidieron a la Justicia que reabra la investigación por la muerte de Natacha Jaitt

    Por Agencia Noticias Argentinas
    La bicicleta recuperada.

    Detuvieron en Ullum a un joven acusado de robar una bicicleta de un comercio

    Por Redacción Diario de Cuyo