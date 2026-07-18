[VIDEO] Impactante choque en avenida Libertador: una camioneta se estrelló contra un poste

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, a la altura de calle Del Bono. El conductor todavía no fue identificado y se desconocen las causas del impacto.

Perdió el control y chocó contra un poste en plena avenida Libertador

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Un violento siniestro vial quedó registrado en video durante la madrugada de este sábado en la intersección de avenida Libertador y Del Bono, a la altura de un conocido supermercado.

Las imágenes, captadas por un grupo de jóvenes que circulaba por la zona, muestran el momento en que una camioneta impacta con fuerza contra un poste del alumbrado público.

A raíz del golpe, la parte trasera del vehículo se elevó de manera abrupta y volvió a caer sobre la calzada. Pese a la violencia del impacto, la camioneta no llegó a volcar.

Por el momento, no trascendió la identidad de la persona que conducía ni se informó oficialmente si sufrió heridas. Tampoco se conocen las causas por las que perdió el control e impactó contra el poste. De acuerdo con las imágenes, no intervino ningún otro vehículo en el siniestro.

Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.