    • 16 de julio de 2026 - 09:55

    Identificaron a los involucrados en el múltiple choque de Ruta 20 y revelaron cómo ocurrió

    El choque ocurrió este jueves por la mañana, en Santa Lucía. Todos los heridos están fuera de peligro.

    Choque Ruta 20.

    Choque Ruta 20.

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    De acuerdo con la información oficial, la camioneta Toyota Hilux, conducida por Néstor Olivares, circulaba por Ruta 20 en sentido este-oeste. En tanto, en la mano contraria transitaban, en ese orden, un camión Dodge al mando de Rubén Martín, un Renault Sandero conducido por Florencia Tejada y una moto Smash 110 cc guiada por Francisco García.

    Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta habría cruzado al carril contrario e impactado de frente contra el camión. La violencia del choque provocó una colisión en cadena que alcanzó al Sandero y a la motocicleta que circulaban detrás del transporte de carga.

    Personal médico acudió rápidamente al lugar y asistió a todos los involucrados. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Rawson el conductor del camión, la conductora del Renault Sandero, el motociclista y la acompañante de la camioneta, identificada como Tello. Según informaron las autoridades, todos se encuentran fuera de peligro.

    En la escena trabajó personal de la Comisaría 5ta junto con efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro y recolectar elementos probatorios. La investigación quedó a cargo del fiscal Roberto Ginsberg y de la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes supervisan las actuaciones para determinar las responsabilidades en el hecho.

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