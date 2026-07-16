¿La Policía de San Juan no encuentra 150 armas reglamentarias? Una investigación interna busca determinar si es desorden administrativo o robo

Todo se maneja con estricto hermetismo puertas adentro de la Fuerza.

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En un trabajo de rutina puertas adentro de la Policía de San Juan para saber con qué recursos cuentan y en qué estado están. De esa tarea se supo que había incosistencias en base a los registros.

A pesar del hermetismo y el malestar que ha generado que tarscendiera la noevdad, lo que se sabe hasta ahora que se trataría de 150 armas reglamentarias de 9 milímetros que usan los efectivos de la Fuerza.

Si bien fuentes oficiales dijeron a este diario que "internamente, dentro de la institución, siempre se hacen controles e inspecciones para ver el estado, cantidad y disponibilidad de armamento" este trabajo que se inició "aun no termina, por eso no se puede hablar de faltante o irregularidad alguna".

No son pocos los que le atribuyen esto al desorden administrativo que viene arrastrando desde gestiones anteriores, es decir, que las armas estén pero que los papeles que acrediten ello no se encuentren.

De todos modos, adviertieron que si se comprueba el faltante "se hará lo corerspondiente", en referencia a llevar a la Justicia la investigación interna.