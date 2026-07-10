Operativo Scaloneta: la Plaza 25 será custodiada por 70 policías y blindarán la Peatonal por temor a desmanes

Ante la posibilidad de que este sábado la Scaloneta le gane a Suiza y clasifique a cuartos de final, se prevé que miles de sanjuaninos se vuelquen a las calles del microcentro para celebrar. Para evitar que la fiesta no termine en caos, la Policía de San Juan ya diseñó un gran operativo de seguridad.

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El jefe del D3, comisario general Pablo Torres , confirmó que el epicentro de los festejos contará con un despliegue de alrededor de 70 efectivos policiales destinados exclusivamente a la custodia de la Plaza 25 de Mayo y sus zonas aledañas.

La decisión más fuerte tomada por la cúpula policial es el cierre total del acceso a la peatonal sanjuanina . Aunque el partido comenzará a las 22, un horario donde la gran mayoría de los locales comerciales ya habrá bajado sus persianas, el ingreso de hinchas a este sector estará estrictamente prohibido como medida preventiva.

La Plaza 25 de Mayo es el centro de los festejos tras los triunfos de la Scaloneta.

"El objetivo primordial es proteger los comercios del área y evitar situaciones como las registradas durante los últimos festejos, donde lamentablemente se produjeron disturbios, peleas callejeras, aprehensiones e incluso intentos de robo", explicó Torres.

Por este motivo, quienes decidan acercarse al microcentro a festejar no podrán cortar camino ni concentrarse en el paseo peatonal. Deberán utilizar obligatoriamente calles alternativas para poder ingresar y circular en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo.

Calles cortadas y zonas vigiladas

El despliegue policial no se limitará a la plaza central, sino que formará un anillo de seguridad que cubrirá puntos neurálgicos del microcentro sanjuanino.

Habrá presencia fija y patrullaje constante en las siguientes arterias e instituciones:

Calle General Acha

Calle Mitre

Calle Rivadavia

Avenida Rioja

Avenida Ignacio de la Roza

Ingreso al edificio de la AFIP

Ingreso a la Iglesia Catedral

Cuerpos especiales a la calle

Para garantizar el orden, el comisario Torres detalló que el operativo no sólo contará con los 70 efectivos de infantes a pie, sino que se sumará el apoyo táctico de divisiones operativas de la Policía de San Juan:

Grupo de Infantería (para contención rápida)

(para contención rápida) G.A.M. (Grupo de Apoyo Motorizado)

(Grupo de Apoyo Motorizado) Cuerpo Especial de Vigilancia

Comisarías Jurisdiccionales (que realizarán rondas de control dinámicas en camionetas y bicipolicías)

Desde la Policía de San Juan recalcaron que la intención no es reprimir el festejo popular, sino controlarlo. El fin es permitir que los sanjuaninos disfruten de una jornada deportiva histórica, pero poniendo un límite estricto a los desmanes y garantizando la seguridad, tanto de los hinchas que van en familia como de los vecinos y comerciantes de la zona capitalina.