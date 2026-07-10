    • 10 de julio de 2026 - 14:31

    Operativo Scaloneta: la Plaza 25 será custodiada por 70 policías y blindarán la Peatonal por temor a desmanes

    Tras los disturbios registrados en el último festejo por el truifo de la Scaloneta , habrá un fuerte dispositivo de seguridad en el microcentro.

    Este sábado a la noche habrá un fuerte operativo de seguridad por el partido de la Scaloneta frente a Suiza.

    Este sábado a la noche habrá un fuerte operativo de seguridad por el partido de la Scaloneta frente a Suiza.

    Foto:

    (Archivo)
    Por Fabiana Juarez

    Ante la posibilidad de que este sábado la Scaloneta le gane a Suiza y clasifique a cuartos de final, se prevé que miles de sanjuaninos se vuelquen a las calles del microcentro para celebrar. Para evitar que la fiesta no termine en caos, la Policía de San Juan ya diseñó un gran operativo de seguridad.

    Leé además

    La heladería arenga a pedir solo chocolate argentino hasta que termine el partido. 

    ¡Guerra fría en el cucurucho! Insólita campaña de una heladería para apoyar a la Scaloneta
    Mirtha Legrand fue la gran protagonista de los memes tras el duro triunfo de la Scaloneta ante Egipto. 

    Mirtha Legrand lloró por la Selección... ¿Y se ríe de los memes?

    El jefe del D3, comisario general Pablo Torres, confirmó que el epicentro de los festejos contará con un despliegue de alrededor de 70 efectivos policiales destinados exclusivamente a la custodia de la Plaza 25 de Mayo y sus zonas aledañas.

    La Plaza 25 de Mayo es el centro de los festejos tras los triunfos de la Scaloneta.

    La Plaza 25 de Mayo es el centro de los festejos tras los triunfos de la Scaloneta.

    El cierre de la peatonal, una medida drástica pero necesaria

    La decisión más fuerte tomada por la cúpula policial es el cierre total del acceso a la peatonal sanjuanina. Aunque el partido comenzará a las 22, un horario donde la gran mayoría de los locales comerciales ya habrá bajado sus persianas, el ingreso de hinchas a este sector estará estrictamente prohibido como medida preventiva.

    "El objetivo primordial es proteger los comercios del área y evitar situaciones como las registradas durante los últimos festejos, donde lamentablemente se produjeron disturbios, peleas callejeras, aprehensiones e incluso intentos de robo", explicó Torres.

    Por este motivo, quienes decidan acercarse al microcentro a festejar no podrán cortar camino ni concentrarse en el paseo peatonal. Deberán utilizar obligatoriamente calles alternativas para poder ingresar y circular en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo.

    Calles cortadas y zonas vigiladas

    El despliegue policial no se limitará a la plaza central, sino que formará un anillo de seguridad que cubrirá puntos neurálgicos del microcentro sanjuanino.

    Habrá presencia fija y patrullaje constante en las siguientes arterias e instituciones:

    • Calle General Acha
    • Calle Mitre
    • Calle Rivadavia
    • Avenida Rioja
    • Avenida Ignacio de la Roza
    • Ingreso al edificio de la AFIP
    • Ingreso a la Iglesia Catedral

    Cuerpos especiales a la calle

    Para garantizar el orden, el comisario Torres detalló que el operativo no sólo contará con los 70 efectivos de infantes a pie, sino que se sumará el apoyo táctico de divisiones operativas de la Policía de San Juan:

    • Grupo de Infantería (para contención rápida)
    • G.A.M. (Grupo de Apoyo Motorizado)
    • Cuerpo Especial de Vigilancia
    • Comisarías Jurisdiccionales (que realizarán rondas de control dinámicas en camionetas y bicipolicías)

    Desde la Policía de San Juan recalcaron que la intención no es reprimir el festejo popular, sino controlarlo. El fin es permitir que los sanjuaninos disfruten de una jornada deportiva histórica, pero poniendo un límite estricto a los desmanes y garantizando la seguridad, tanto de los hinchas que van en familia como de los vecinos y comerciantes de la zona capitalina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el frio se metio en la previa de la scaloneta: el centro, con pocas camisetas y mucho apuro por llegar a casa

    El frío se metió en la previa de la Scaloneta: el centro, con pocas camisetas y mucho apuro por llegar a casa

    Sarmiento realizó la primera jornada de Juventud sin Celulares.

    En Sarmiento lanzaron un programa con juegos de época y premios para alejar a los chicos de las pantallas

    Por Fabiana Juarez
    El municipio de Pocito asiste con abrigo y verdura a vecinos vulnerables durante el invierno.

    El municipio de Pocito lanza un megaoperativo territorial para asistir a familias vulnerables en el invierno

    Por Fabiana Juarez
    Pavimentación microcentro San Juan.

    Pavimentación del microcentro de San Juan: cuáles son las calles donde avanzan los nuevos frentes de obra

    Por Redacción Diario de Cuyo