El municipio de Pocito lanza un megaoperativo territorial para asistir a familias vulnerables en el invierno

El municipio de Pocito desplegará la campaña integral de asistencia durante todos los viernes de julio y agosto.

El municipio de Pocito asiste con abrigo y verdura a vecinos vulnerables durante el invierno.

Con la llegada de los días más fríos del año, el municipio de Pocito puso en marcha un programa de asistencia social directa denominado "Pocito te Cuida". Se trata de una campaña de abordaje territorial e integral diseñada específicamente para acompañar, contener y asistir a las familias en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica dentro del departamento.

La iniciativa, que funcionará bajo una modalidad itinerante, se desplegará todos los viernes durante los meses de julio y agosto. El objetivo central de la gestión municipal es descentralizar los servicios de la comuna y llegar al corazón de los barrios y villas más alejados de la zona centro, garantizando que la ayuda llegue de forma equitativa y directa a quienes más lo necesitan.

El programa de asistencia del municipio de Pocito incluye peluquería y podología. (Gentileza) Abrigo, alimentación y bienestar en Pocito La campaña "Pocito te Cuida" no se limita a la asistencia tradicional, sino que articula tres programas específicos que funcionan en simultáneo en cada barriada visitada, abordando las necesidades desde una perspectiva integral:

"Pocito te Abriga". Uno de los reclamos y necesidades más urgentes en la periferia durante la época invernal es la indumentaria adecuada para combatir las bajas temperaturas. A través de este eje, los equipos sociales del municipio distribuyen: prendas de abrigo para adultos y niños; zapatillas destinadas a la población infantil, garantizando que los más chicos puedan asistir a la escuela con calzado adecuado y accesorios tejidos esenciales como bufandas y cuelleras.

Uno de los reclamos y necesidades más urgentes en la periferia durante la época invernal es la indumentaria adecuada para combatir las bajas temperaturas. A través de este eje, los equipos sociales del municipio distribuyen: prendas de abrigo para adultos y niños; zapatillas destinadas a la población infantil, garantizando que los más chicos puedan asistir a la escuela con calzado adecuado y accesorios tejidos esenciales como bufandas y cuelleras. "Cultivando Salud". Aprovechando el perfil productivo del departamento, este programa provee a los vecinos de bolsones de verduras frescas. La iniciativa busca reforzar el valor nutricional de las mesas familiares en un contexto económico complejo, promoviendo una alimentación saludable basada en productos locales y de estación.

Aprovechando el perfil productivo del departamento, este programa provee a los vecinos de bolsones de verduras frescas. La iniciativa busca reforzar el valor nutricional de las mesas familiares en un contexto económico complejo, promoviendo una alimentación saludable basada en productos locales y de estación. "Manos que Cuidan". Para complementar el abordaje, el operativo traslada un equipo de profesionales que brindan servicios gratuitos de peluquería y podología. Estas prestaciones, que muchas veces resultan costosas o de difícil acceso para las familias de zonas rurales o alejadas, apuntan a mejorar la higiene, la salud podológica y el bienestar general de niños, jóvenes y adultos mayores. Los vecinos reciben prendas de abrigo y zapatillas. La importancia de las redes sociales Desde la conducción municipal destacaron que la logística del programa está planeada para cubrir el mapa pocitano de manera estratégica, priorizando aquellas zonas que registran mayores índices de necesidad básica insatisfecha.

"Queremos un municipio de puertas abiertas y en la calle. 'Pocito te Cuida' nace de la necesidad de estar cerca de la gente en el momento en que el invierno más golpea. No esperamos que el vecino venga al municipio; el Estado municipal va hacia el vecino", señalaron fuentes de la organización del operativo.