Murió Sheila, la nena sanjuanina que estaba grave y que había unido a la provincia en cadena de oración

La historia de Sheila Lourdes Oro Fernández tuvo el desenlace que nadie quería. La niña de 6 años, oriunda de Pocito, falleció este jueves luego de permanecer varios días internada en estado crítico en la terapia intensiva del Hospital Rawson, donde luchaba contra una grave infección que comprometió varios de sus órganos.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales. "Con el dolor en el alma les queremos contar que Sheila ya no está con nosotros. Una pequeña luchadora. Luchó lo más que pudo. Hoy nos dejó en vida, pero siempre estará en nuestros corazones", expresaron sus seres queridos al despedirla.

El caso había generado una profunda conmoción en San Juan. Todo comenzó con un cuadro que parecía corresponder a una enfermedad estacional, con fiebre y dolor de garganta. Sin embargo, su estado de salud se agravó rápidamente con vómitos y diarrea, por lo que primero fue atendida en el hospital de Pocito y luego derivada de urgencia al Hospital Rawson.

Durante su internación, los médicos realizaron múltiples estudios para determinar el origen de la infección, mientras la pequeña permanecía en terapia intensiva y era sometida a intervenciones quirúrgicas para intentar controlar el cuadro. En los últimos días, además, había sufrido dos paros cardiorrespiratorios, lo que había agravado aún más su pronóstico.