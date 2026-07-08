    • 8 de julio de 2026 - 22:15

    "El grito sagrado", la puesta sanjuanina para celebrar la Independencia se llevó ovaciones de pie

    Ante un Teatro del Bicentenario colmado, se puso en escena la propuesta para conmemorar la Independencia Nacional.

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    Por Celeste Roco Navea

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    Alrededor de las 21 horas inició el espectáculo tras el arribo de los funcionarios provinciales, encabezado por el vicegobernador Fabián Martin. Libertango fue la pieza elegida para el inicio, dónde 30 bailarines de distintas disciplinas combinaron tango, folclore y técnica contemporánea al ritmo de los compases interpretados por la Camerata San Juan, acompañados de los actores que llevaron el hilo narrativo de toda la puesta.

    "El día que me quieras", "Balada para un loco", "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Inconsciente colectivo", "Deja Vu", entre otros temas fueron parte de la obra.

    La puesta escénica constó de tres actos que viajó por distintos momentos de la historia de la mano de la música y la danza, destacando la voluntad resiliente de los argentinos, la fortaleza de su pueblo y la garra del espíritu local.

    Voces locales, armoniosas y con puro tinto fueron acompañando la propuesta, seguidos por la danza que combinó acrobacia, uso de elementos en escena como sillas y despliegue de colores haciendo que el escenario pareciera no tener límite ante la cantidad de artistas presentes.

    La majestuosidad, la virtuosidad de los cuerpos y sus posibilidades ilimitadas de movimiento. La habilidad y precisión de cada nota musical, y la emoción en la voz de los y las cantantes cómo de quienes encararon el rol de actuación reflejó una vez más el compromiso no solo de los artistas que estuvieron durante 50 minutos dejandolo todo en escena sino de quienes estuvieron detrás del armado del espectáculo que constó de distintos capitulos dónde se viajó por tango, rock nacional, folclore y gran parte del cancionero popular que puso en valor la identidad nacional.

    Una vez que culminó la puesta artistica se dió paso al acto oficial, con la presencia de las banderas de ceremonia del RIM 22 y de la Federación Gaucha Sanjuanina. Posteriormente todos los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino.

    Con un ferviente "viva la patria" de una sala calmada finalizó la primera de las dos galas que se tendrán lugar en el Teatro del Bicentenario. La siguiente cita será este jueves 9 de Julio, a las 20.30 horas.

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