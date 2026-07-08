San Juan celebró la Independencia con un espectáculo que exhibió el talento local

En el marco del 116 aniversario de la Declaración de la Independencia se presentó "El grito sagrado" en el Teatro del Bicentenario.

Este miércoles por la noche el Teatro del Bicentenario fue el escenario elegido para una nueva celebración del Día de la Independencia. Si bien generalmente la Gala Patria se realizaba en el Auditorio Juan Victoria, este año se cambió el escenario porque el emblemático edificio se encuentra en refacciones.

La previa al acto y espectáculo comenzó sobre las 20 horas con la llegada del público que desde el primer momento acompañó la propuesta, agotando las invitaciones especiales en cuestión de horas. Cabe recordar que el evento es gratuito, pero debido a la capacidad de la sala se entregaron entradas limitadas.

Acompañaron en esta oportunidad el vicegobernador Fabián Martin; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la directora del Teatro del Bicentenario Silvana Moreno, además de funcionarios provinciales e intendentes.

Por su parte, la puesta en escena está vez fue distinta, ya que a diferencia de años anteriores cuando el arte local lo aportaba la Camerata San Juan, este año se armó en tiempo récord un espectáculo que combinó danza, música en vivo, teatro y poesía visual. En escena estuvieron 30 bailarines, seis actrices y actores, seis cantantes y la Camerata San Juan.

La puesta en escena propuso un recorrido escénico para abordar los hechos históricos que hicieron a la construcción de la identidad nacional. A través del despliegue de artistas locales, la obra invitó a recordar las expresiones de libertad plasmadas por los congresales históricos, integrándolas en la memoria colectiva del presente.