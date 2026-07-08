La Renga sorprendió con un show muy cerca de San Juan: dónde tocará y cuándo salen a la venta las entradas

Los seguidores sanjuaninos de La Renga recibieron una noticia que rápidamente despertó entusiasmo. La histórica banda de rock argentino confirmó una nueva gira por el país y uno de los recitales será muy cerca de San Juan , una oportunidad ideal para quienes quieran volver a ver al trío en vivo sin recorrer largas distancias.

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El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del grupo y confirma tres presentaciones entre septiembre y noviembre, con un destino que aparece como el más accesible para el público sanjuanino.

El recital más cercano para los fanáticos de San Juan será el sábado 21 de noviembre , desde las 20 horas , en el Teatro Griego Frank Romero Day , de la ciudad de Mendoza.

La presentación forma parte de una mini gira nacional que también incluirá otras dos provincias:

La elección de Mendoza como una de las sedes genera expectativa entre los seguidores sanjuaninos, ya que habitualmente cientos de ellos cruzan la vecina provincia para asistir a los conciertos de La Renga.

Cuándo se venden las entradas

Junto con las fechas, la banda informó que las entradas comenzarán a venderse a partir del jueves 16 de julio.

Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial de Arte Infernal y en los puntos de venta habilitados que serán informados por la organización.

Con este anuncio, La Renga vuelve a ponerse en la ruta y Mendoza se perfila como uno de los grandes puntos de encuentro para los fanáticos del oeste argentino, que esperan una nueva noche de clásicos, pogo y el inconfundible sonido de una de las bandas más convocantes del rock nacional.