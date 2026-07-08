La Renga sorprendió con un show muy cerca de San Juan: dónde tocará y cuándo salen a la venta las entradas

Los seguidores sanjuaninos de La Renga recibieron una noticia que rápidamente despertó entusiasmo. La histórica banda de rock argentino confirmó una nueva gira por el país y uno de los recitales será muy cerca de San Juan, una oportunidad ideal para quienes quieran volver a ver al trío en vivo sin recorrer largas distancias.
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del grupo y confirma tres presentaciones entre septiembre y noviembre, con un destino que aparece como el más accesible para el público sanjuanino.
La Renga tocará en Mendoza
El recital más cercano para los fanáticos de San Juan será el sábado 21 de noviembre, desde las 20 horas, en el Teatro Griego Frank Romero Day, de la ciudad de Mendoza.
La presentación forma parte de una mini gira nacional que también incluirá otras dos provincias:
- Sábado 12 de septiembre: Anfiteatro Cocomarola, Corrientes.
- Sábado 17 de octubre: Plaza Próspero Molina, en Cosquín, Córdoba.
- Sábado 21 de noviembre: Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza.
La elección de Mendoza como una de las sedes genera expectativa entre los seguidores sanjuaninos, ya que habitualmente cientos de ellos cruzan la vecina provincia para asistir a los conciertos de La Renga.
Cuándo se venden las entradas
Junto con las fechas, la banda informó que las entradas comenzarán a venderse a partir del jueves 16 de julio.
Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial de Arte Infernal y en los puntos de venta habilitados que serán informados por la organización.
Con este anuncio, La Renga vuelve a ponerse en la ruta y Mendoza se perfila como uno de los grandes puntos de encuentro para los fanáticos del oeste argentino, que esperan una nueva noche de clásicos, pogo y el inconfundible sonido de una de las bandas más convocantes del rock nacional.