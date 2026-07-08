Las Jinetes de la Palabra, el grupo sanjuanino que apuesta a despertar pasiones literarias

Todo comenzó en 2024. En aquel momento mujeres sanjuaninas unidas por la literatura comenzaron a desarrollar una idea que con el tiempo fue tomando forma y se transformó en el colectivo “Las Jinetes de la Palabra”. Actualmente el grupo lo sostienen Melisa Cabello y Alejandra Bondanza, quienes desarrollan propuestas y actividades para despertar pasiones tanto en la lectura como la escritura.

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“La idea era conectar a los y las escritores con el público. Que gente común y corriente pueda hacer actividades literarias sin necesidad que sea un profesional”, destacó Melisa en diálogo con DIARIO DE CUYO, quien es abogada, actualmente desempeña tareas en el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, y tiene libros de cuentos publicados, además de una novela. Por su parte, Alejandra es escritora, gestora cultural, docente y tiene una edición. Entre sus logros, ganó el San Juan Escribe en lírica, relato y cuento.

En los inicios del grupo la intención era acercar a quienes se dedican a la escritura con el público local, pero a medida que fueron consolidando el grupo, fueron surgiendo otras necesidades que llevaron al colectivo a ampliar las propuestas y buscar distintos espacios para llevarlos a cabo.

Las primeras actividades del colectivo comenzaron durante el primer semestre del 2024 con propuestas enfocadas en la literatura. Lectura grupal bajo la premisa “Las escrituras encuentran a su público” motivaron los primeros encuentros.

También desarrollaron propuestas acoplando la lectura a distintos escenarios y contextos, como por ejemplo lograr con la palabra el maridaje perfecto entre vinos y textos; y continuaron con rondas de lecturas.

Con el paso del tiempo entendieron que la lectura se podía acompañar de escritura, de abrir espacios para que los sanjuaninos se acerquen a la pluma. “Lo lindo es tratar de compartir. Uno puede quedarse en la queja y decir que no se está haciendo nada. Con las limitaciones que tenemos de tiempo, de dinero; sin embargo se pueden hacer muchas cosas”, acotó Melisa.

Picnics literarios, participación en slam y el desarrollo de un club de lectura son parte de las actividades que desarrollan dos años después de la conformación del grupo.

“Nuestra intención es que estas actividades continúen. Nos gustaría volver a hacer el encuentro sobre literatura y fútbol, eso nos interesa, como también pensar en reiterar las actividades en otros lugares. El público se renueva y siempre va a haber”, reflexionó Melisa.

Con propuestas en su mayoría gratuitas, tanto Melisa como Alejandra tienen bien en claro que el objetivo de Las Jinetes de la Palabra es que más sanjuaninos despierten pasión por los libros, por la escritura, por la magia que ofrece la literatura y la infinidad de mundos que habilita.