    • 8 de julio de 2026 - 07:01

    Agenda cultural de San Juan: opciones para disfrutar el miércoles 8 de julio

    El cronograma incluye música, teatro, funciones de cine y divertidos talleres. También hay propuestas para los jóvenes y adultos.

    La agenda cultural de San Juan incluye Sueños del corazón obra teatral para toda la familia, a cargo de Expresión Contemporánea.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye "Sueños del corazón" obra teatral para toda la familia, a cargo de Expresión Contemporánea. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La variada agenda cultural de San Juan ofrece imperdibles actividades para este miércoles 8 de julio. El público podrá disfrutar de espectáculos de música, danza y teatro, proyecciones de cine gratuitas, entretenidos talleres recreativos infantiles y visitas a espacios culturales y museos con atractivas propuestas.

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    MÚSICA

    Música y danza. Gala patria en el Cine-Teatro de Albardón, con Cuarteto San Juan Tango, Caile y Ballet Folclórico municipal y New era danza. A las 21:00 h, gratis.

    K4oS. A las 21:00 h en el Estadio Aldo Cantoni. Tickets por tuentrada.com

    K4os

    K4os

    La Vertiente - Labriegos. Folclore. A las 21:30 h en Bernardo Resto Bar (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144

    Tributo a Jimi Hendrix. A las 22:00 h en Terraza (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

    Peña de la Independencia. Caile, La Quimera, Los del Tayta. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

    Dúo Díaz – Heredia. Anima Pascual Recabarren. A las 22.00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    La Peña del Nano Rodríguez. Con La Quimera. A las 22:00 h en La Sala Club (Sala del Sol, Av. Guillermo Rawson 1302 sur)

    Nano Rodríguez

    Nano Rodríguez

    Evangelina Nielson. A las 23:00 h en Casino Del Bono Park. Entrada libre y gratuita.

    El Yeyo. A las 00:00 h en Ladran Sancho (Av. Libertador San Martín 1234 oeste.

    Maximiliano. A las 00:00 h en Bunker (9 de julio)

    El Pacha. A las 00:30 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 )

    TEATRO

    Sueños del corazón. Infantil. A cargo del elenco Expresión Contemporánea. A las 15:00 h en el Teatro Sarmiento. Entradas $5.000 en boletería y entradaweb.com.ar

    Yo, tu, él, ella y la epopeya. Para adultos. A las 21:30 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada general $15.000. Sinopsis: En un Olimpo futurista y decadente, los dioses observan y comentan el destino de los mortales. Amar, partir, perderse, actuar. Una epopeya contemporánea sobre la búsqueda de aquello que da sentido al camino.

    Yo, tú, él, ella y la epopeya

    Yo, tú, él, ella y la epopeya

    Alto voltaje. Teatro de improvisación. A las 22:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 sur) Entrada $15.000

    RECREACIÓN

    Vacaciones de invierno en la ciudad. De 15:00 a 18:00 h, en Plaza Hipólito Yirigoyen (Gral. Acha y 9 de julio). Show musical con Caco Trigo, títeres con David Gardiol, origami, kermesse, artesanos, premios. Gratis.

    Tarde recreativa. Desde las 16:00 h en Unión Vecinal San Judas Tadeo (Ricardo Gutiérrez pasando 16 de julio, Santa Lucía), con Zumba kids, ludoteca. A la misma hora en el SUM Villa Alba (Chacabuco 2242 norte), con zumba kids, maquillaje artístico.

    Vacas en la biblio. Desde las 16:00 h en Biblioteca Infantil Pablo Echagüe (25 de mayo 463 oeste). Festival Tanabata, Taller de origami, dibujos para colorear. Gratis.

    Diversión en Comparte Lab. Para niños de 3 a 17 años. Inventores express: de 17:00 a 18:30 h. Sprunki: construcción de un personaje articulado con cabeza giratoria y elementos interactivos para personalizar completamente; de 18:00 a 19:30 h. Reacción Luciérnaga: descubrir los secretos de la fluorescencia y la fosforescencia a través de experimentos luminosos sorprendentes; de 19:30 a 20:30 h. Guerrera K-Pop: construcción de un escenario giratorio motorizado donde las estrellas del K-Pop cobrarán vida; de 19:30 a 21:00 h. Arancelados, con reserva previa. En 25 de Mayo 470 oeste.

    Cápsula "Argentina x Mondongo". Talller para adultos y experiencia inmersiva a la exposición a través del modelado en plastilina. A cargo de Nicolás Arroyo. A las 18:00 h en el Museo Franklin Rawson, con inscripción previa a través de linktr.ee/museo_franklin_rawson

    CINE

    Ecocinema. Proyección de cortos y contenidos vinculados al ambiente. A las 15:00 h en el Parque de la Biodiversidad (ex Faunístico, en El Pinar). Actividad libre y gratuita

    Las guerreras K-Pop. A las 18:00 h en el Ciclo de cine en familia de UPCN (Sarmiento 461 sur) Gratis

    El cuento de las comadrejas. Ciclo Cine de Barrio. A las 20:00 h en Cine-Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza) Gratis

    El cuento de las comadrejas

    El cuento de las comadrejas

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Estrategias para un jardín deseado. En Chalet Cantoni · Casa Cultural (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia). Entrada libre y gratuita. Exponen Carolina Gerez, Agostina Silva Mallea, Jimena Gallardo y Rosalía Jofré. A través del bordado, las técnicas fotográficas alternativas y el dibujo se explorarán otras formas de pensar lo botánico y el herbario.

    Universo Juego de Damas. Universo expandido de los 5 años consecutivos del salón y certamen Juego de Damas. Visitas: de miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00 h, con entrada libre y gratuita. Artify (Av. Córdoba 519 oeste).

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Rastros del decir

    Rastros del decir

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Celda histórica de San Martín

    Celda histórica de San Martín

    Teatro del Bicentenario. Experiencia Teatro Abierto, en receso invernal: visitas de lunes a sábado, a las 11:00 y 18:00 h. Domingo: visita exprés a las 18:00 h. Gratis. Las Heras 430 sur.

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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