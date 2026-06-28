Agenda Cultural de San Juan: domingo para cargar pilas fuera de casa

La agenda cultural de San Juan ofrece opciones variadas este domingo 28 de junio. El plato fuerte será el espectáculo "Maravillosos 80", un gran concierto a cargo de la Camerata San Juan en el Teatro del Bicentenario , con clásicos de una época dorada para la música internacional.

Además, podés disfrutar de la gastronomía regional y la música en vivo con La Quimera en Angaco o Terruño y raíces en Rawson. Para pasear en familia, la Feria de Artesanos y Emprendedores abre sus puertas gratis en el Parque de Rivadavia (15:30 a 20:30 h); y también hay programas muy interesantes en lo s museos sanjuaninos . Finalmente, la banda Omega cerrará la noche a la medianoche con clásicos del recuerdo.

La Quimera. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Terruño y raíces. A las 13:30 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

Maravillosos 80. Camerata San Juan, con Melisa Quiroga y Juanse Arano como invitados. A las 20:00 h, Sala Principal – Teatro del Bicentenario. Entradas: $10.000 en boletería del teatro y a través de tuentrada.com

Omega. Clásicos del recuerdo. A las 00:00 h en Mala Club (ex Mankewe). Entradas al 264455900

FERIAS

Feria de Artesanos y Emprendedores. De 15:30 a 20:30 h en Parque de Rivadavia. Gratis

VISITAS Y EXPOSICIONES

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Tinta en las venas - Casa Natal de Sarmiento

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840 Los turnos pueden reservarse a través de www.anchipurac.sanjuan.gob.ar.