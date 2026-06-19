Agenda Cultural de San Juan: guía de actividades para disfrutar el viernes19

Este viernes 19 de junio, la agenda cultural de San Juan se renueva con variadas propuestas. Vecinos y turistas podrán disfrutar de una oferta que incluye música en vivo, obras teatrales, proyecciones cinematográficas y danza, ideal para compartir momentos y descubrir el talento de los artistas locales.

Agenda Cultural de San Juan: música, teatro y paseos para disfrutar el domingo

La jornada ofrece peñas folclóricas, tributos de rock a cargo de Cuadros Colgados y acústicos desde el mediodía. La danza brilla con flamenco y las muestras artísticas completan el día.

Peña folclórica. Con Diego Villegas, Grupo Confluencia, Tres Para Cuyo, Los Manrique, Los Hermanos Marineros. A las 13:00 h en Complejo Las Moras (Italia a metros de Ruta 40, Albardón) Reservas: 264 5881047

Volver a la canción. Con Gabi Trad y Daniel Giovenco. A las 20:00 h en Chalet Cantoni. Entrada gratuita.

Peña La Bailarina. Con La Quimera, Diablito Martínez, Ernesto Villavicencio, El Taca Vega y sus amigos, Franco Pacheco. A las 21:00 h en Salón Balmares (Cipoletti antes de Benavidez) Reservas al 2644415013

Cuadros Colgados. Temas propios y tributos a Sumo y The Doors. A las 21:30 h en la Sala Auditórium - Teatro del Bicentenario. Entrada: $15000, en boleterías del teatro y plataforma TuEntrada.com

cuadros colgados 2 Cuadros Colgados

Folclore norteño y cuyano. Con Agustina Cano, Nico Pereyra y Mati Sánchez. A las 22:00 en Malandrino (Urquiza 991 sur) Reservas al 2646273034. Der. de show $8.000

Reino. Tributo a Bon Jovi. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia).

Piano Bar. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Acústico ricotero. Con Guada de la Fuente y Lucas Bongiovanni. A las 22:00 h en Fogón (Las Heras antes de 25 de Mayo). Reservas 2645266662

Inti Huama. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club)

Emiliano Quinteros. A las 22:30 h en La Vitta Trattoria (Av. Libertador San Martín y Cabaña)

Timo. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630

De la Lora. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada libre y gratuita.

Omega. A las 00:00 h en Aura (Av. Argentina y 12 de octubre, Zonda)

Callejero Fino. A las 00:30 h en Mala Club (Av. Guillermo Rawson Sur 1450 sur)

TEATRO

Salvajes. Comedia a cargo del elenco Las aventuras de Poseidón. Dirección: Marcelo Villanueva Meyer. A las 21:30 h en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Tickets en boletería y en Passline.com Síntesis argumental: Ante una muerte inesperada y un cadáver que yace en el medio del garaje del edifico, los vecinos intentan resolver cómo ocultar el cuerpo para no ser cómplices del asesinato. Todos tienen algo que perder y eso los obliga a participar.

CINE

Corazón de León. A las 21:00 h en Salón Cultural de UPCN (Sarmiento 461 sur). Entrada gratis. Sinopsis: Comedia dramática, con Guillermo Francella y Julieta Díaz que combina humor, romance y situaciones inesperadas para reflexionar sobre los prejuicios y las oportunidades que da la vida.

image Corazón de León

DANZA

Tablao Flamenco. A las 22:00 h en Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Rastros del Decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Gestos del tiempo suspendido. Exposición de de Daniela Linares y Gavis Robledo. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h. Hasta el 24 de junio. Entrada gratis. Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

image Max Gómez Canle, Museo de Bellas Artes Franklin Rawson

Casa Natal de Sarmiento. Exposición "Tinta en las venas": reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados, de 9:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.