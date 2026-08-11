"Te extraño": el desgarrador mensaje de Lisa y Benito Cerati en un nuevo aniversario del natalicio de Gustavo Cerati

Gustavo Cerati, una de las figuras fundamentales de la música argentina y líder de Soda Stereo, habría cumplido este martes 67 años.

El legado de uno de los máximos exponentes del rock iberoamericano sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva. Al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, la emoción se apoderó de las redes sociales de la mano de sus hijos, Lisa y Benito Cerati, quienes eligieron compartir sentidas palabras para homenajear a su padre en una fecha tan significativa para la música nacional y para su familia.

Como cada año, los fanáticos del exlíder de Soda Stereo inundaron las plataformas digitales con recuerdos, canciones y mensajes de afecto, un fervor que se vio profundamente conmovido por las publicaciones íntimas de sus hijos.

El mensaje de Lisa y el recuerdo imborrable de Benito A través de sus cuentas oficiales, Lisa Cerati expresó su dolor y el vacío persistente con un desgarrador mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del músico. Con palabras cargadas de nostalgia, reflejó la dificultad de transitar la ausencia de su padre y el orgullo de llevar su legado en el corazón, remarcando cuánto lo extraña en cada paso de su vida.

Por su parte, Benito Cerati —quien supo construir su propio camino en la escena musical argentina— también se sumó a los homenajes con reflexiones que conmovieron a los fanáticos. El joven artista compartió recuerdos familiares y pensamientos vinculados a la figura artística y humana de su padre, evidenciando la huella imborrable que el compositor dejó tanto en la cultura nacional como en su propia formación.

Un legado eterno: A más de una década de su partida física, la obra de Gustavo Cerati continúa trascendiendo generaciones, consolidándose como una banda de sonido ineludible para la cultura argentina.