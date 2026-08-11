    • 11 de agosto de 2026 - 17:28

    Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo De Paul: el romántico video

    Después de varios meses de rumores, la propia cantante decidió poner fin a las especulaciones y compartir algunos detalles con sus fanáticos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul. Este martes, la cantante realizó un posteo donde dio detalles de los preparativos de la boda. “... y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió en un posteo de Instagram.

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    “Me caso”, se la escuchó decir en la filmación luego de mostrar el anillo de compromiso.

    “Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy superemocioanda porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, dijo desde un avión rumbo a París.

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    Después de disfrutar de viaje con amigas haciéndose el skincare y las manos, Tini amaneció en el destino: “Mis amores, llegamos a Paris. Primera prueba de vestido... Estoy superemocionada”.

    El video no pasó inadvertido entre los miles de fanáticos de la pareja que reaccionaron con mensajes de cariño y celebración. “Dios, contando los días para verte vestida de blanco”, “Disfruta cada instante todo es completamente mágico”, “Qué viva el amor”, fueron tan solo algunos de los mensajes que más se repitieron.

    Susana Giménez filtró la fecha del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

    Desde hace tiempo se rumorea que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul podrían dar el sí. Si bien circularon fechas y lugares posibles, lo cierto es que ninguno de los protagonistas confirmó ningún tipo de información. Sin embargo, a fines de julio Susana Giménez se fue de boca y filtró algunos detalles.

    Al aire de Por el mundo mundial (Telefe), Marley y Susana conversaron sobre distintos temas y fue que, casi sin querer, la diva soltó uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo.

    “Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini”, le comentó el conductor a su invitada.

    Ella no escatimó en elogios y sumó: “Están muy... Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja”.

    El dato que dio Susana coincide con la fecha que había anticipado Pilar Smith al aire de LAM (América) en enero de este año. En aquel entonces, la panelista precisó que la boda tendría lugar en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz ya que el objetivo de la pareja es vivir una noche “única e inolvidable”, rodeados de sus seres queridos y en un entorno de máxima privacidad.

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