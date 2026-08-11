Gran Hermano hizo historia mundial: las últimas nueve participantes son mujeres y habrá campeona después de 19 años

La puerta de Gran Hermano se cerró detrás de Matías Hanssen y, casi sin proponérselo, abrió un capítulo completamente nuevo en la historia del reality. Desde la gala de eliminación de este lunes, las nueve participantes que permanecen dentro de la casa son mujeres y ya existe una certeza independientemente de cómo termine el juego: después de 19 años, una mujer volverá a ganar Gran Hermano Argentina .

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Pero el dato va todavía más lejos. La cuenta especializada @GraphsTV , dedicada a recopilar estadísticas de distintas versiones de Big Brother alrededor del mundo, señaló que la edición argentina alcanzó un récord mundial del formato : nunca antes una temporada había llegado a una instancia con nueve competidoras y ningún hombre. El antecedente más cercano había sido Big Brother Brasil 20 , que llegó a tener nueve mujeres entre los últimos diez jugadores, pero todavía quedaba un varón.

La cuenta especializada GraphsTV destacó el récord alcanzado por Gran Hermano Argentina con nueve mujeres como únicas participantes en competencia.

Gran Hermano 2026 GD Argentina Amigos, Gran Hermano Argentina, con (9) participantes MUJERES, obtiene un nuevo RÉCORD MUNDIAL, el antecedente más cercano es Big Brother 20 Brasil con (9) mujeres y un hombre en su etapa final #GranHermano #GHXToraYFefe @ElLauchaOkey pic.twitter.com/z5rPODf10h

El momento que terminó de configurar este escenario se produjo durante la 25ª gala de eliminación . La placa había comenzado con Hanssen, Solange Abraham, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Yanina Zilli y Jennifer “Pincoya” Torres. Majluf, Zilli, Charlotte y Pincoya fueron salvándose hasta dejar el mano a mano que definiría mucho más que una eliminación.

De un lado estaba Hanssen, el último hombre que permanecía en competencia . Del otro, Solange, que venía convirtiendo las placas en una especie de especialidad personal y ya había logrado superar tres versus anteriores. Finalmente, el público decidió la salida de Hanssen y Sol consiguió sobrevivir a un nuevo duelo , el cuarto de su recorrido.

Antes de cruzar definitivamente la puerta, Hanssen dejó un mensaje breve a sus compañeras: “Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”. Con su salida terminó también la presencia masculina dentro del juego.

Solange, fiel al personaje que construyó durante las últimas semanas, reaccionó celebrando y volvió a desafiar a la casa: “¡Otro duelo más! ¿Para qué me nominan?”. Poco después también dejó otra provocación pensando en lo que viene: “Bueno, a ver con quién me toca el versus la semana que viene”.

Las nueve mujeres que van por Gran Hermano

Con Hanssen afuera y el abandono previo de Juanicar Caruso, quien dejó voluntariamente el programa por un problema de salud de su madre, el juego comenzó su semana 25 con nueve participantes.

Las 9 participantes que quedan en juego por un lugar en la final.

Las que continúan en carrera son:

Jennifer “Pincoya” Torres

Yanina Zilli

Luana Fernández

Yisela “Yipio” Pintos

Solange Abraham

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Mariela Prieto

Alejandra Majluf

El grupo también refleja recorridos muy diferentes. Pincoya, Zilli y Luana están entre quienes acumulan más tiempo dentro de la competencia, mientras que Majluf, Mariela y Charlotte ingresaron mucho más tarde. Esa diferencia de trayectorias será otro de los ingredientes de una definición que ahora queda íntegramente en manos femeninas.

Una mujer volverá a ganar Gran Hermano Argentina después de 19 años

El récord internacional tiene además un fuerte componente histórico para la versión argentina.

La última mujer que levantó el premio fue Marianela Mirra, quien se consagró campeona el 7 de mayo de 2007 después de una de las estrategias más recordadas del reality. La tucumana venció en aquella final a Juan Expósito y Diego Leonardi y quedó para siempre asociada a su histórica nominación espontánea contra este último.

Desde entonces, todos los ganadores de las ediciones regulares fueron hombres. Antes de Marianela, la otra campeona había sido Viviana Colmenero, vencedora de la tercera temporada, emitida entre 2002 y 2003.

En esta oportunidad no habrá misterio respecto del género de quien apague las luces por última vez: una de las nueve mujeres que hoy continúa en la casa será la nueva campeona.

Marianela Mirra, la última mujer ganadora del reality en 2007.

De nueve mujeres a una sola ganadora

El dato histórico no significa que la convivencia vaya a volverse más tranquila. Todo lo contrario. Las últimas jornadas dejaron cruces fuertes entre Solange y Charlotte, enfrentamientos entre diferentes grupos y un juego cada vez más individual a medida que se acerca la definición.

Telefe anticipó además que exparticipantes volverán a ingresar a la casa, aunque únicamente como visitantes y sin reincorporarse a la competencia. Por eso, el récord no corre peligro: las únicas nueve personas que siguen jugando por el premio son mujeres.

Después de meses de alianzas, abandonos, expulsiones, ingresos y eliminaciones, Gran Hermano llegó así a una recta final que difícilmente hubiera podido anticiparse cuando comenzó la temporada. Nueve mujeres, ningún hombre y una campeona asegurada después de casi dos décadas.