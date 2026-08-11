Shadows, el grupo sanjuanino que conquistó la cima del K-Pop nacional

El grupo de danza sanjuanino Shadows se consagró ganador del primer puesto en la categoría Baile de la 17° edición del Concurso K-Pop Argentina , celebrado en la Usina del Arte de Buenos Aires. Los seis bailarines representaron a la provincia con una destacada interpretación que deslumbró al reconocido jurado internacional.

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El prestigioso certamen, organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina con el apoyo de KOCCA , reunió a 40 talentosos bailarines y cantantes provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan. Tras competir entre ocho grupos de baile y tres vocalistas intercalados en escena, los jóvenes sanjuaninos se quedaron con el máximo galardón de la categoría Dance Cover.

Para conseguir el triunfo, Shadows presentó una compleja coreografía del tema «Badvillain», de la agrupación surcoreana homónima . “Pensamos que es la coreografía mejor armada para competir, porque tiene muchos matices, partes lentas y partes fuertes, y el vestuario y maquillaje son muy llamativos para poder recrearlos”, dijo Mauro Pintor, uno de los integrantes, a DIARIO DE CUYO. La disciplina exige replicar cada detalle con máxima exactitud, donde los jueces evalúan criterios cruciales como sincronización, potencia, vestuario y lip-sync .

La evaluación estuvo a cargo de referentes de gran prestigio, entre ellos e l célebre coreógrafo surcoreano Kooyoung Back, reconocido por trabajar con estrellas de la ola hallyu, como EXO, TVXQ! y SHINee.

Sobre la devolución recibida, Mauro resaltó: “E stamos muy contentos por la oportunidad de poder representar a San Juan en otra provincia y de ser evaluados por gente tan importante de la escena del K-Pop como un coreógrafo coreano . Algo que nos dijo y que nos llenó de orgullo fue que en el escenario se notó la unidad que tenemos todos”.

El grupo está integrado por seis jóvenes sanjuaninos de entre 20 y 29 años: Santino De Vita, Lucas Bonanno, Gonzalo Segovia, José Pelayes, Mathías Agüero y el propio Mauro Pintor (Mathías no participó del certamen, para cumplir con la cantidad de integrantes que exigía el reglamento). Con siete años de trayectoria ininterrumpida, el proyecto combina disciplina, talento y una marcada impronta autogestiva.

“Somos muy autodidactas en todo lo que hacemos. Los vestuarios los hacemos nosotros, el maquillaje también, la creación del contenido, grabamos todo, todo lo hacemos nosotros”, contó Mauro, quien destacó que en la formación convergen perfiles profesionales diversos que enriquecen al equipo, sumando modistos, profesores de baile, community managers y cosmetólogos profesionales.

Santino De Vita, Lucas Bonanno, Gonzalo Segovia, José Pelayes y Mauro Pintor -Shadows- junto al famoso coreógrafo Kooyoung Back y a autoridades del Centro Cultural Coreano.

El ansiado primer puesto otorgó al grupo un incentivo económico de mil dólares, la participación en un taller de perfeccionamiento exclusivo impartido por Kooyoung Back y el honor de regresar en la edición de 2027 como show principal de exhibición.

No es la primera vez que el grupo brilla fuera de la provincia: cuentan con tres títulos nacionales en el evento Mendotaku de Mendoza y el primer puesto en el certamen CAS de Córdoba obtenido en noviembre de 2025. Sin embargo, Mauro fue claro al señalar que “este premio a nivel nacional significa consolidar el camino; era uno de nuestros sueños”.

Postal final del certamen de K-Pop

El K-Pop en San Juan

Al analizar el panorama del K-Pop en la provincia de San Juan, Mauro Pintor destacó el notable crecimiento que ha experimentado este movimiento cultural en los últimos años, sobre todo desde 2018 y 2019. El impacto global de bandas icónicas como BTS y Blackpink provocó una verdadera expansión que multiplicó las agrupaciones de dance cover en suelo sanjuanino.

Sin embargo, el artista señaló que los escenarios y espacios locales para exhibir dicho talento continúan siendo limitados. Mauro sostuvo que los principales lugares de presentación en la provincia se reducen a eventos esporádicos dedicados a la cultura geek, el anime y los cómics.

“No hay muchos lugares para presentarse acá. De vez en cuando hay algún que otro evento, pero no son muchos. Nos gustaría que hubiera más, para que todos estos grupos nuevos también puedan presentarse”, manifestó.

A pesar de las limitaciones de infraestructura y la falta de circuitos permanentes, el integrante de Shadows reafirmó que el motor esencial para el desarrollo artístico local reside en el esfuerzo propio, la pasión compartida y la dedicación constante. “El truco siempre está en uno tener las ganas de querer hacerlo y aprender”, concluyó Mauro, sintetizando la firme convicción con la que Shadows sigue marcando el rumbo del K-Pop cuyano.