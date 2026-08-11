¡Pura emoción! DIARIO DE CUYO te lleva a vivir la gran experiencia Soda Stereo Ecos en Mendoza

¡Prepara los sentidos porque el reencuentro más esperado del rock en español ya es una realidad! DIARIO DE CUYO premia la fidelidad de sus lectores y te brinda una oportunidad imperdible: te llevamos, junto a un acompañante, a vibrar con el inolvidable espectáculo Soda Stereo Ecos, este próximo 21 de agosto en el Arena Maipú de Mendoza .

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No dejes pasar esta oportunidad histórica para ser parte de una noche monumental. El sorteo contempla un único y gran ganador que se llevará una experiencia completa pensada para dos personas .

Participar es sumamente sencillo, pero debes prestar atención a los requisitos para no quedar afuera. El concurso está reservado para mayores de 18 años y la dinámica se desarrollará íntegramente a través de las redes sociales.

La gran revelación del ganador será el miércoles 19 de agosto , y el resultado se dará a conocer a través de las plataformas digitales de DIARIO DE CUYO (sitio web y redes sociales). ¡Atentos, porque vos podés ser s ser el afortunado!

Etiqueta en los comentarios a esa persona especial con la que te encantaría viajar y compartir el show (cuantos más comentarios hagas etiquetando a diferentes amigos, ¡más chances tienes de ganar!)

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Soda Stereo Ecos: un suceso sin precedentes

La llegada de Ecos al Arena Maipú Stadium representa la oportunidad de presenciar un hito en la historia del rock latinoamericano. Este espectáculo que, en gira internacional, llegará a Cuyo el 21 de agosto, no es un tributo, ni un homenaje convencional, ni la proyección de una película; tampoco hay cantantes invitados ni sustitutos. Es, en la más pura esencia de la banda, un show en vivo. Fieles a su espíritu de vanguardia, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti se reúnen sobre el escenario acompañados por un avatar hiperrealista de Gustavo Cerati.

Esta aclamada puesta en escena de última generación fusiona música en vivo, luces y material visual emotivo para lograr que lo irreal se convierta en una vivencia colectiva profundamente conmovedora.

Experiencia Ecos: espacio exclusivo

Además del despliegue en el escenario principal, el beneficio del sorteo incluye la "Experiencia Ecos", un espacio exclusivo diseñado por productoras locales para disfrutar antes y después del concierto (Pre show a las 19:00 hs y Post show a las 23:00 hs). Allí, los acreditados podrán sumergirse aún más en el universo de la banda con DJ sets, intervención de arte, gastronomía, vinos, merchandising y sorpresas que completan una velada inolvidable.

Las entradas generales continúan a la venta a través de Ticketek.com.ar (con opciones de 3 y 6 cuotas sin interés) y en la boletería del Arena Maipú. Pero la posibilidad de ganar este combo VIP está a solo un clic de distancia. ¡Seguí las instrucciones, participá en el Instagram de DIARIO DE CUYO y preparate para ser testigo de la leyenda!