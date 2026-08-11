    • 11 de agosto de 2026 - 11:57

    ¡Pura emoción! DIARIO DE CUYO te lleva a vivir la gran experiencia Soda Stereo Ecos en Mendoza

    El sorteo será el 19 de agosto. Mirá acá todos los detalles y requisitos para participar por esta oportunidad única, con un premio alucinante.

    DIARIO DE CUYO te pone a un click de distancia de Soda Stereo Ecos ¡Participá del sorteo de un pack impresionante!

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    No dejes pasar esta oportunidad histórica para ser parte de una noche monumental. El sorteo contempla un único y gran ganador que se llevará una experiencia completa pensada para dos personas.

    ¿Qué incluye el premio?

    • 2 entradas para el show.

    • 2 cintas de acceso a la codiciada "Experiencia Ecos".

    • Merchandising oficial: 2 remeras exclusivas de Soda Stereo Ecos.

    Participar es sumamente sencillo, pero debes prestar atención a los requisitos para no quedar afuera. El concurso está reservado para mayores de 18 años y la dinámica se desarrollará íntegramente a través de las redes sociales.

    Cómo participar por el "Combo Full Soda Stereo"

    Pasos para concursar:

    • Sigue a la cuenta oficial en Instagram: @diariodecuyoweb

    • Dale "Me Gusta" a la publicación oficial del sorteo

    • Etiqueta en los comentarios a esa persona especial con la que te encantaría viajar y compartir el show (cuantos más comentarios hagas etiquetando a diferentes amigos, ¡más chances tienes de ganar!)

    • Comparte la publicación del sorteo en tus Historias de Instagram y no olvides etiquetar a @diariodecuyoweb

    DIARIO DE CUYO sortea un fabuloso combo para ver a Soda Stereo Ecos, a Mendoza... ¡No dejes de participar!

    DIARIO DE CUYO sortea un fabuloso combo para ver a Soda Stereo Ecos, a Mendoza... ¡No dejes de participar!

    La gran revelación del ganador será el miércoles 19 de agosto, y el resultado se dará a conocer a través de las plataformas digitales de DIARIO DE CUYO (sitio web y redes sociales). ¡Atentos, porque vos podés ser s ser el afortunado!

    Soda Stereo Ecos: un suceso sin precedentes

    La llegada de Ecos al Arena Maipú Stadium representa la oportunidad de presenciar un hito en la historia del rock latinoamericano. Este espectáculo que, en gira internacional, llegará a Cuyo el 21 de agosto, no es un tributo, ni un homenaje convencional, ni la proyección de una película; tampoco hay cantantes invitados ni sustitutos. Es, en la más pura esencia de la banda, un show en vivo. Fieles a su espíritu de vanguardia, el bajista Zeta Bosio y el baterista Charly Alberti se reúnen sobre el escenario acompañados por un avatar hiperrealista de Gustavo Cerati.

    Esta aclamada puesta en escena de última generación fusiona música en vivo, luces y material visual emotivo para lograr que lo irreal se convierta en una vivencia colectiva profundamente conmovedora.

    Experiencia Ecos: espacio exclusivo

    Además del despliegue en el escenario principal, el beneficio del sorteo incluye la "Experiencia Ecos", un espacio exclusivo diseñado por productoras locales para disfrutar antes y después del concierto (Pre show a las 19:00 hs y Post show a las 23:00 hs). Allí, los acreditados podrán sumergirse aún más en el universo de la banda con DJ sets, intervención de arte, gastronomía, vinos, merchandising y sorpresas que completan una velada inolvidable.

    Las entradas generales continúan a la venta a través de Ticketek.com.ar (con opciones de 3 y 6 cuotas sin interés) y en la boletería del Arena Maipú. Pero la posibilidad de ganar este combo VIP está a solo un clic de distancia. ¡Seguí las instrucciones, participá en el Instagram de DIARIO DE CUYO y preparate para ser testigo de la leyenda!

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