Los "Ecos" de Soda Stereo llegan a Mendoza

Se trata del show de vanguardia que recrea digitalmente a Gustavo Cerati. Estará en el Arena Maipú Stadium el 21 de agosto.

"Ecos", la vanguardista propuesta musical de Charly Alberti y Zeta Bosio que trae de regreso a Gustavo Cerati en una versión holográfica, llegará a Mendoza el viernes 21 de agosto. El revolucionario espectáculo se presentará en el Arena Maipú Stadium y las entradas anticipadas estarán disponibles desde el miércoles 8 de julio.

La confirmación del show desató una enorme expectativa en la región tras su exitoso debut en Buenos Aires en marzo pasado. Esta tarde se realizará la presentación del show en la vecina provincia, durante la cual la producción brindará todos los detalles.

"No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevos. Es un show en vivo Soda Stereo = Vanguardia. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia. Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca", dice la gacetilla del prensa del show producido por Electrorock, PowerPlay y Tuma agencia, con prensa local de Ema Cavalli.

Sinergia musical y tecnología de avanzada Tal como señalaron medios nacionales, la propuesta rompe por completo los esquemas tradicionales de las agrupaciones tributo o las proyecciones cinematográficas estáticas para instalar un concepto estético inédito. Sobre el escenario, Zeta Bosio y Charly Alberti ejecutan sus instrumentos en tiempo real, acompañando la recreación digital de Gustavo Cerati. Esta figura tridimensional "cobra vida" mediante avanzados sistemas de inteligencia artificial y captura de movimiento, los cuales se complementan con archivos históricos restaurados de sus pistas originales de guitarra y de voz grabadas en giras anteriores.

A pesar de haber generado intensos debates entre los seguidores del conjunto, la iniciativa cuenta con el respaldo de la familia del músico fallecido en 2014."Nos dimos cuenta de que Gustavo es irremplazable y que el único que lo puede reemplazar es él mismo", dijo Laura Cerati, hermana de Gustavo, a La Viola (TN). De este modo, la legendaria banda reescribe los límites de los shows en vivo, con una experiencia interactiva sin precedentes.