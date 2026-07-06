    • 6 de julio de 2026 - 14:55

    Los "Ecos" de Soda Stereo llegan a Mendoza

    Se trata del show de vanguardia que recrea digitalmente a Gustavo Cerati. Estará en el Arena Maipú Stadium el 21 de agosto.

    Ecos, el show tecno que pone en escena a Soda Stereo, se verá en agosto en Mendoza.&nbsp;

    Ecos, el show tecno que pone en escena a Soda Stereo, se verá en agosto en Mendoza. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    "Ecos", la vanguardista propuesta musical de Charly Alberti y Zeta Bosio que trae de regreso a Gustavo Cerati en una versión holográfica, llegará a Mendoza el viernes 21 de agosto. El revolucionario espectáculo se presentará en el Arena Maipú Stadium y las entradas anticipadas estarán disponibles desde el miércoles 8 de julio.

    Leé además

    Murió Chatterbox, el reconocido youtuber de 27 años que estaba en el auto que chocó en Ruta 5. 

    Murió el youtuber Chatterbox: viajaba con su padre en el auto que chocó en la Ruta 5
    Del 9 al 12 de julio, el Parque Belgrano se transformará en el Barrio Cultural, con atracciones para toda la familia. La iniciativa debutó con éxito el año pasado, en el predio del Ferrourbanístico (foto). 

    Vuelve Barrio Cultural: el Parque Belgrano albergará una mega propuesta interdisciplinaria y federal

    La confirmación del show desató una enorme expectativa en la región tras su exitoso debut en Buenos Aires en marzo pasado. Esta tarde se realizará la presentación del show en la vecina provincia, durante la cual la producción brindará todos los detalles.

    "No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevos. Es un show en vivo Soda Stereo = Vanguardia. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia. Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca", dice la gacetilla del prensa del show producido por Electrorock, PowerPlay y Tuma agencia, con prensa local de Ema Cavalli.

    Sinergia musical y tecnología de avanzada

    Tal como señalaron medios nacionales, la propuesta rompe por completo los esquemas tradicionales de las agrupaciones tributo o las proyecciones cinematográficas estáticas para instalar un concepto estético inédito. Sobre el escenario, Zeta Bosio y Charly Alberti ejecutan sus instrumentos en tiempo real, acompañando la recreación digital de Gustavo Cerati. Esta figura tridimensional "cobra vida" mediante avanzados sistemas de inteligencia artificial y captura de movimiento, los cuales se complementan con archivos históricos restaurados de sus pistas originales de guitarra y de voz grabadas en giras anteriores.

    A pesar de haber generado intensos debates entre los seguidores del conjunto, la iniciativa cuenta con el respaldo de la familia del músico fallecido en 2014."Nos dimos cuenta de que Gustavo es irremplazable y que el único que lo puede reemplazar es él mismo", dijo Laura Cerati, hermana de Gustavo, a La Viola (TN). De este modo, la legendaria banda reescribe los límites de los shows en vivo, con una experiencia interactiva sin precedentes.

    Datos del show

    Ecos

    • Día: viernes 21 de agosto

    • Hora: a confirmar

    • Lugar: Arena Maipú Stadium, Mendoza

    • Entradas: disponibles a la venta a partir del miércoles 8 de julio a las 11:00 h mediante @ticketekar

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cartas, la propuesta de dos sanjuaninas para dejar las pantallas y recuperar la magia de escribir e intercambiar

    "Cartas", la propuesta de dos sanjuaninas para dejar las pantallas y recuperar la magia de escribir e intercambiar

    Por Celeste Roco Navea
    Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

    El regalo de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo que generó sorpresa en medio del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tras la muerte de Ernestina Pais, se decidó levantar la gira de El divorcio del año, que tenía a San Juan en su itinerario. 

    Tras la muerte de Ernestina Pais, "El divorcio del año" no llegará a San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

    Convocatoria para artistas: fotografías de Milagros Ramos

    Por Redacción Diario de Cuyo